México

Así es como la manzana verde ayuda a prevenir la diabetes, el cáncer y otras enfermedades

Añade este deliciosa fruta a tu dieta de todos los días

Por Ignacio Izquierdo

Conoce todos los beneficios que tiene la manzana verde, deliciosa y saludable fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana verde se ha consolidado como una fruta aliada para la salud preventiva, de acuerdo con diversos especialistas en nutrición. Diversos estudios han señalado que el consumo regular de este alimento aporta beneficios clave frente a enfermedades crónicas y afecciones de alto impacto en la población mundial.

El consumo frecuente de manzana verde contribuye a la prevención de diabetes, cáncer y otras enfermedades, según resultados obtenidos por institutos de investigación reconocidos internacionalmente.

El interés científico en la manzana verde radica en su composición química, que incluye fibra soluble, polifenoles y vitaminas esenciales. Estas sustancias biológicas presentan efectos positivos en el metabolismo y el sistema inmunológico, contribuyendo a la reducción de marcadores de riesgo asociados a múltiples trastornos.

Manzana verde: las enfermedades que evitas cada que te comes una

Incluye las manzanas en tu dieta de todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo moderado de manzana verde ha sido vinculado a menor frecuencia de diabetes tipo 2. La fibra y los polifenoles favorecen la sensibilidad a la insulina, lo que permite mantener regulados los niveles de glucosa en sangre.

En el caso del cáncer, la manzana verde contiene antioxidantes como la quercetina y la catequina, moléculas que protegen a las células frente al daño producido por radicales libres. Estos compuestos bloquean las etapas iniciales de la transformación celular, relacionadas con tumores de colon y pulmón. El potencial preventivo de este alimento se ha observado en análisis de laboratorio con muestras humanas, donde se constató una reducción en la mutación de células expuestas a condiciones de alto riesgo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil saludable de la manzana verde se expande hacia la protección cardiovascular. La pectina presente en la pulpa participa en la disminución del colesterol LDL, mientras la vitamina C de este alimento fortalece el sistema inmunológico. Se ha demostrado que una ingesta regular de esta fruta reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades coronarias entre adultos de mediana edad.

Además, la manzana verde ofrece ventajas para la salud digestiva gracias a su cantidad de fibra y bajo índice glucémico. Consumidores habituales experimentan menor frecuencia de estreñimiento y mejor control del apetito.Este efecto se atribuye al tipo de fibra contenido en la fruta, que estimula el tránsito intestinal.

