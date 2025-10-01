México

Extranjero se viraliza al presumir su viaje en camión de la CDMX: “Sólo te faltaba decir ‘súbale hay lugares’”

Vin Wanfan compartió su primera experiencia en una “pecera” y conquistó a miles con su entusiasmo

Por Jesús F. Beltrán

El video generó miles de
El video generó miles de comentarios que celebraron su actitud positiva en medio del caos vial. (TikTok / @vintures_)

¡Caos, música y magia pura! Así describe el creador de contenido Vin Wanfan su vida en México, luego de que un video suyo a bordo de un camión capitalino se hiciera viral en TikTok. Para miles de personas, trasladarse en transporte público es parte de la rutina diaria, pero para este extranjero fue una aventura digna de presumir en redes sociales.

La grabación muestra a Wanfan de pie, sostenido en la puerta de una “pecera” (autobús) en una colonia popular de la Ciudad de México. Mientras sonríe y graba la experiencia, comenta con entusiasmo: “¿Quién necesita Uber? Este es el verdadero transporte”, refiriéndose a la forma en que viajan millones de capitalinos a diario, muchas veces en unidades repletas de pasajeros.

Un viaje cotidiano convertido en fenómeno viral

El creador de contenido recibió
El creador de contenido recibió elogios por disfrutar una experiencia que millones viven a diario. (TikTok / @vintures_)

La escena, común para los usuarios del transporte público, sorprendió a los seguidores del extranjero, quienes destacaron su buena actitud para vivir una experiencia que refleja una parte auténtica de la vida en México. El video superó los dos millones de reproducciones en TikTok y desató una avalancha de comentarios entre quienes lo tomaron con humor y simpatía.

Entre las reacciones más compartidas se encuentran frases como: “Jajajaja él sí visitó México”, “Estos gentrificadores sí caen bien”, “Mercedes Benz con chófer incluido, nombre, traes con queso las quesadillas”, además de bromas que aludieron al clásico grito de los choferes: “¡Súbale, súbale!”.

El entusiasmo de Wanfan contrastó con la mirada crítica de quienes ven en el transporte público un servicio sobrecargado y deficiente. Sin embargo, su publicación abrió un espacio de conversación menos pesimista sobre la vida cotidiana en la Ciudad de México.

Vin Wanfan grabó su recorrido colgado en la puerta y el video superó los dos millones de vistas. Crédito: TikTok / @vintures_

Para muchos usuarios, su reacción representa un recordatorio de que incluso las experiencias más comunes pueden tener un valor cultural y hasta turístico cuando se observan desde otra perspectiva. “Él va feliz, y nosotros renegando todos los días por el camión lleno. Qué ironía”, escribió una internauta.

El caso también evidenció el impacto del transporte público en la vida de millones de personas. Tan solo en la capital, las rutas de camiones, microbuses y combis siguen siendo uno de los principales medios de movilidad, pese a los esfuerzos del gobierno por ampliar alternativas como el Metro, el Metrobús y el Trolebús.

