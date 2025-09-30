México

¿Qué beneficios tiene la piña para el hombre? 

El consumo regular de esta fruta tropical se asocia con mejoras en la función reproductiva masculina

Por Joshua Espinosa

Guardar
La bromelina de la piña
La bromelina de la piña regula la testosterona y fortalece el sistema inmunitario. (Wikipedia)

Reconocida como una fruta tropical por excelencia, la piña figura cada vez más entre las recomendaciones para el cuidado de la salud masculina, gracias a su amplia oferta de nutrientes y efectos comprobados para el bienestar integral. Desde el refuerzo del sistema inmunitario hasta la mejora de la salud sexual.

De acuerdo con Redcliffe Labs, consumir piña puede marcar una diferencia significativa en la función sexual y reproductiva de los hombres, situándose este aspecto como uno de los más destacados. La fruta sobresale por su aporte de manganeso, un mineral presente en cantidades importantes y vinculado directamente con el aumento y la movilidad de los espermatozoides, favoreciendo así la fertilidad masculina.

Quienes mantienen una ingesta adecuada de manganeso pueden experimentar mejoras en la calidad seminal, ya que este elemento actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño y contribuyendo a procesos clave como la fertilización. Este es un aporte poco conocido de la piña.

El consumo de piña mejora
El consumo de piña mejora la función sexual y la fertilidad masculina gracias al manganeso. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par del manganeso, la piña contiene bromelina, una enzima que interviene en la regulación de los niveles de testosterona, principal hormona sexual masculina. La bromelina, junto con otras vitaminas y minerales de la fruta, ayuda a fortalecer las defensas del organismo, promover una adecuada digestión y mantener en equilibrio la función hormonal.

No menos relevante resulta el papel de las vitaminas B1 y C, que contribuyen al incremento de la resistencia física y sexual, representando un apoyo adicional para quienes buscan mantener vitalidad durante el sexo.

Además, la combinación de bromelina, fibra y vitamina C promueve la salud intestinal, facilita el procesamiento de los alimentos e incluso puede asistir en la pérdida de peso, debido a su bajo aporte calórico y sus cualidades antiobesidad. Se recomienda moderar su consumo si se padece acidez, reflujo o sensibilidad digestiva, ya que la ingesta excesiva podría desencadenar molestias.

Las vitaminas B1 y C
Las vitaminas B1 y C de la piña aumentan la resistencia física y sexual. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la visión, la piña cuenta con antioxidantes y vitamina C que ayudan a prevenir enfermedades oculares crónicas como cataratas y degeneración macular, al tiempo que protegen los tejidos ante el estrés oxidativo.

Por su parte, estudios señalan que los compuestos presentes en la piña, especialmente la bromelina, pueden incidir positivamente en la prevención de algunos tipos de cáncer, disminuyendo la inflamación y el daño celular. Aunque se reconoce que esta línea de investigación aún requiere mayores evidencias.

Otras ventajas atribuidas al consumo regular de piña se relacionan con la reducción del riesgo de coágulos sanguíneos, la protección y la recuperación del sistema músculo-esquelético y los efectos antienvejecimiento.

En estos aspectos, la piña ayuda a mantener controlada la presión arterial, apoya la regeneración muscular y contribuye a una piel más saludable, hidratada y protegida frente a las agresiones externas gracias a su riqueza en agua, antioxidantes y vitaminas. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

Piña Salud masculina NutriciónSaludBienestarFrutaAlimentaciónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Identifican a dos personas que murieron durante la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

El accidente dejó la muerte de 31 personas

Identifican a dos personas que

Clima: las temperaturas que predominarán este 30 de septiembre en Santiago Ixcuintla

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Bahía de Banderas:

Pronóstico del clima en Tijuana este martes 30 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan mensaje amenazante que señala

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la gala de este lunes

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Tame Impala: así puedes pre registrarte para el concierto secreto en CDMX

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025