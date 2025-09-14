Cuáles son los beneficios de comer piña

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La piña es una fruta tropical reconocida tanto por su sabor refrescante como por su valor nutricional. Originaria de América del Sur, se integra a la dieta diaria en diferentes países y destaca en la gastronomía de climas cálidos. Los especialistas consideran que consumir piña habitualmente aporta una serie de beneficios para la salud gracias a su perfil de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

Uno de los principales aportes de la piña reside en su alto contenido de vitamina C, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y la protección de las células frente a los radicales libres. Una porción de 100 gramos de piña cubre más del 50% de las necesidades diarias recomendadas de esta vitamina, lo que la convierte en un aliado en la prevención de infecciones respiratorias y en la reparación de tejidos.

La bromelina, una enzima natural presente en la pulpa y, en mayor concentración, en el tallo de la piña, favorece la digestión de las proteínas y se ha estudiado por su potencial antiinflamatorio. Diversas investigaciones han relacionado la bromelina con efectos beneficiosos sobre molestias digestivas y procesos de recuperación muscular. Esta enzima puede ayudar a reducir la sensación de pesadez estomacal tras comidas abundantes.

Rebanada de pan tostado con queso cottage y trozos de piña, un desayuno ligero y fresco que combina cremosidad con sabor tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de piña también contribuye a mantener una buena hidratación, gracias a que contiene cerca de un 87% de agua. Además, su aporte de fibra —aproximadamente 1 gramo por cada 100 gramos de fruta— apoya la función intestinal y promueve la sensación de saciedad, lo que resulta útil en planes de alimentación dirigidos al control de peso.

Entre otros micronutrientes, la piña proporciona manganeso, un mineral esencial para el metabolismo energético y la salud ósea, así como pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y ácido fólico. La combinación de antioxidantes y nutrientes presentes en la piña favorece la salud cardiovascular y ayuda a reducir el daño oxidativo en periodos de mayor exigencia física o estrés ambiental.

Otra ventaja de incluir piña en la dieta es su bajo aporte calórico en comparación con postres procesados, lo que permite disfrutar de su dulzor natural sin exceder la ingesta energética. Puede incorporarse fresca, en jugos, ensaladas o postres, aprovechando su versatilidad.

La piña ofrece propiedades digestivas, antioxidantes e hidratantes, siendo una opción valiosa en dietas equilibradas. Su disponibilidad durante todo el año facilita el acceso a estos beneficios nutricionales en distintas preparaciones culinarias.