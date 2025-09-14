México

Cuáles son los beneficios de comer piña

Se trata de una fruta con diversos nutrientes

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La piña es una fruta tropical reconocida tanto por su sabor refrescante como por su valor nutricional. Originaria de América del Sur, se integra a la dieta diaria en diferentes países y destaca en la gastronomía de climas cálidos. Los especialistas consideran que consumir piña habitualmente aporta una serie de beneficios para la salud gracias a su perfil de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

Uno de los principales aportes de la piña reside en su alto contenido de vitamina C, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y la protección de las células frente a los radicales libres. Una porción de 100 gramos de piña cubre más del 50% de las necesidades diarias recomendadas de esta vitamina, lo que la convierte en un aliado en la prevención de infecciones respiratorias y en la reparación de tejidos.

La bromelina, una enzima natural presente en la pulpa y, en mayor concentración, en el tallo de la piña, favorece la digestión de las proteínas y se ha estudiado por su potencial antiinflamatorio. Diversas investigaciones han relacionado la bromelina con efectos beneficiosos sobre molestias digestivas y procesos de recuperación muscular. Esta enzima puede ayudar a reducir la sensación de pesadez estomacal tras comidas abundantes.

Rebanada de pan tostado con
Rebanada de pan tostado con queso cottage y trozos de piña, un desayuno ligero y fresco que combina cremosidad con sabor tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de piña también contribuye a mantener una buena hidratación, gracias a que contiene cerca de un 87% de agua. Además, su aporte de fibra —aproximadamente 1 gramo por cada 100 gramos de fruta— apoya la función intestinal y promueve la sensación de saciedad, lo que resulta útil en planes de alimentación dirigidos al control de peso.

Entre otros micronutrientes, la piña proporciona manganeso, un mineral esencial para el metabolismo energético y la salud ósea, así como pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y ácido fólico. La combinación de antioxidantes y nutrientes presentes en la piña favorece la salud cardiovascular y ayuda a reducir el daño oxidativo en periodos de mayor exigencia física o estrés ambiental.

Otra ventaja de incluir piña en la dieta es su bajo aporte calórico en comparación con postres procesados, lo que permite disfrutar de su dulzor natural sin exceder la ingesta energética. Puede incorporarse fresca, en jugos, ensaladas o postres, aprovechando su versatilidad.

La piña ofrece propiedades digestivas, antioxidantes e hidratantes, siendo una opción valiosa en dietas equilibradas. Su disponibilidad durante todo el año facilita el acceso a estos beneficios nutricionales en distintas preparaciones culinarias.

Temas Relacionados

PiñaBienestarSaludFrutasmexico-noticias

Más Noticias

Conoce el clima de este día en Santiago Ixcuintla

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Conoce el clima de este

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público mexicano en Spotify

Spotify México: Estos son los

Familiares de Manuel Espino hacen campaña en GoFundMe para pagar gastos médicos

Desde el jueves, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos

Familiares de Manuel Espino hacen

Por esta razón deberías desayunar huevo todos los días

Este es uno de los mejores alimentos que podemos incluir en nuestra alimentación

Por esta razón deberías desayunar

Sheinbaum defiende de abucheos al gobernador de Querétaro: Kuri se une a los “claudistas”

En el evento, Sheinbaum pidió olvidar por este momento los enfrentamientos electorales

Sheinbaum defiende de abucheos al
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Justicia, cero encubrimiento y cero

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Spotify México: Estos son los

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

DEPORTES

Pelea de Canelo Álvarez vs

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico nacional más importante de la Liga MX

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo