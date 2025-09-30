México

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

Miguel de la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en avenida Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la CDMX

Por Víctor Cisneros

Guardar
De la Mora fue ultimado
De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

Miguel de la Mora, estilista y empresario asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, había interpuesto una orden de restricción 20 días antes de su crimen.

La información, dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, alias ‘C4Jiménez’, es consecuente con reportes preliminares de autoridades capitalinas.

En X —antes Twitter— Miguel Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, descartó que el móvil del asesinato fuera un robo. “Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, indicó el funcionario, quien subrayó que la Fiscalía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad trabajaban coordinadamente para esclarecer el hecho.

Carlos Jiménez difundió una orden
Carlos Jiménez difundió una orden de restricción interpuesta por de la Mora 20 días antes de su crimen. (@c4jimenez, X)

Sale a la luz una orden de restricción

Paralelamente, Carlos Jiménez difundió en la misma plataforma imágenes de una orden de restricción interpuesta por Miguel de la Mora 20 días antes de su asesinato.

“DENUNCIÓ AMENAZAS en @FiscaliaCDMX … y lo MATARON en POLANCO. Miguel Ángel de La Mora MickyHair, había denunciado a Eduardo E. Este documento revela q el tipo tenía prohibido ‘intimidarlo o molestarlo’, so pena de multa. No sirvió“, señaló el reportero de nota roja

Autoridades capitalinas reportaron la noche del lunes que dos hombres abordo de una motocicleta interceptaron a Miguel de la Mora en las afueras de su salón de belleza (Micky Hair).

Uno de los sujetos se acercó y disparó a quemarropa contra el estilista, quien murió en el lugar.

Su ascenso en la industria

Con apenas 28 años de edad, De la Mora se había convertido en un prolífico empresario. Propietario de dos exclusivos salones belleza, su ascenso en la industria fue veloz.

Celebridades como las cantantes Ángela Aguilar, Kenia Os; la actriz Natalia Dupeyrón y la influencer Priscila Escoto figuraban entre sus distinguida clientela.

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Líneas de investigación y nexos con ‘El Azul’

Oficialmente, autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Fiscalía de la CDMX no han comunicado si la línea de investigación del caso se enfoca en un ajuste de cuentas o extorsión, delito que en el primer semestre del año aumentó en la ciudad, de acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En redes sociales, el caso de Miguel de la Mora se ha posicionado entre las principales tendencias. En X, donde han surgido especulaciones sobre el móvil del homicidio, la atención pública se enfocó en el círculo de amistades del estilista. Puntualmente en su relación con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’ quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa.

En sus últimas publicaciones en Instagram, Miguel de la Mora compartió fotografía de un viaje en compañía de la influencer en Punta Mitla, un paradisiaco puerto ubicado en la costa de Nayarit.

Diana Esparragoza: influencer de élite
Diana Esparragoza: influencer de élite y el vínculo con Miguel de la Mora (Instagram)

Temas Relacionados

Miguel de la MoraMicky HairCarlos JiménezMauricio TabeMiguel HidalgoCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La polémica eliminación del influencer ha provocado una ola masiva de señalamientos contra la producción de San Ángel

Fans de Aarón Mercury lanzan

“Las dos Claudias”: la visión de Loret de Mola sobre el discurso y los hechos en el gobierno de Sheinbaum

En su columna “Las dos Claudias”, Carlos Loret de Mola analiza el contraste entre la narrativa matutina de la presidenta y las medidas ejecutadas por su administración

“Las dos Claudias”: la visión

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Detienen a sujeto por disparar con arma de fuego al exterior del Metro Centro Médico en CDMX

El hombre, de 54 años, portaba un arma con 28 cartuchos útiles y una identificación militar; fue puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a sujeto por disparar

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Aseguran que Aldo de Nigris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Miguel de la

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

Fans de Aarón Mercury lanzan

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

“En shock”: Priscila Escoto, influencer a la que Miguel de la Mora mencionó un día antes de su asesinato, reacciona

Cuántos hijos tiene Alexis Ayala y quiénes son sus famosos madres

DEPORTES

¿Se adelanta su retiro? Canelo

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León