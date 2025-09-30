Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

Miguel de la Mora, estilista y empresario asesinado la noche del 29 de septiembre en Polanco, había interpuesto una orden de restricción 20 días antes de su crimen.

La información, dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, alias ‘C4Jiménez’, es consecuente con reportes preliminares de autoridades capitalinas.

En X —antes Twitter— Miguel Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, descartó que el móvil del asesinato fuera un robo. “Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, indicó el funcionario, quien subrayó que la Fiscalía de la CDMX y la Secretaría de Seguridad trabajaban coordinadamente para esclarecer el hecho.

Carlos Jiménez difundió una orden de restricción interpuesta por de la Mora 20 días antes de su crimen. (@c4jimenez, X)

Sale a la luz una orden de restricción

Paralelamente, Carlos Jiménez difundió en la misma plataforma imágenes de una orden de restricción interpuesta por Miguel de la Mora 20 días antes de su asesinato.

“DENUNCIÓ AMENAZAS en @FiscaliaCDMX … y lo MATARON en POLANCO. Miguel Ángel de La Mora MickyHair, había denunciado a Eduardo E. Este documento revela q el tipo tenía prohibido ‘intimidarlo o molestarlo’, so pena de multa. No sirvió“, señaló el reportero de nota roja

Autoridades capitalinas reportaron la noche del lunes que dos hombres abordo de una motocicleta interceptaron a Miguel de la Mora en las afueras de su salón de belleza (Micky Hair).

Uno de los sujetos se acercó y disparó a quemarropa contra el estilista, quien murió en el lugar.

Su ascenso en la industria

Con apenas 28 años de edad, De la Mora se había convertido en un prolífico empresario. Propietario de dos exclusivos salones belleza, su ascenso en la industria fue veloz.

Celebridades como las cantantes Ángela Aguilar, Kenia Os; la actriz Natalia Dupeyrón y la influencer Priscila Escoto figuraban entre sus distinguida clientela.

(IG: @micky_hair)

Líneas de investigación y nexos con ‘El Azul’

Oficialmente, autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y la Fiscalía de la CDMX no han comunicado si la línea de investigación del caso se enfoca en un ajuste de cuentas o extorsión, delito que en el primer semestre del año aumentó en la ciudad, de acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En redes sociales, el caso de Miguel de la Mora se ha posicionado entre las principales tendencias. En X, donde han surgido especulaciones sobre el móvil del homicidio, la atención pública se enfocó en el círculo de amistades del estilista. Puntualmente en su relación con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’ quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa.

En sus últimas publicaciones en Instagram, Miguel de la Mora compartió fotografía de un viaje en compañía de la influencer en Punta Mitla, un paradisiaco puerto ubicado en la costa de Nayarit.

Diana Esparragoza: influencer de élite y el vínculo con Miguel de la Mora (Instagram)