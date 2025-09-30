Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, reconocido estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, ha puesto bajo la lupa su relación cercana con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” quien fue cofundador del Cártel de Sinaloa.

El entorno social y mediático que rodeaba a ambos ha atraído el interés público, mientras las redes sociales viralizan imágenes y mensajes sobre su amistad y los lujosos viajes que solían compartir.

Miguel de la Mora y Diana Rosalía Esparragoza compartieron una relación estrecha que trascendía el entorno profesional para convertirse en una amistad pública, muy presente en redes sociales como Instagram y TikTok. La influencer, con más de 233 mil seguidores en Instagram, frecuentemente publicaba imágenes junto al estilista en destinos turísticos exclusivos.

Según registros en redes, la pareja de amigos viajó recientemente a Punta Mita para celebrar el cumpleaños de la influencer, quien también es conocida en la comunidad virtual por mostrar un estilo de vida vinculado al lujo y la moda internacional. Publicaciones de ambos, en las que se les ve disfrutando de hoteles, restaurantes y experiencias exclusivas, se han convertido en tendencia tras el homicidio del estilista.

“Festejando a Lady”, se puede leer en la descripción del joven asesinado en Polanco en una serie de fotos y videos junto a la nieva del cofundador del Cártel de Sinaloa a unos escasos días previos del homicidio que ahora sacude las redes y la capital del país. “Que buen cumpleaños, te amo”, le respondió ella.

“Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy en día soy y ejecuto, pero siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello”, comentó Miguel de la Mora en una de sus publicaciones, mostrando el respaldo y la admiración de su círculo cercano, en el que Esparragoza figuraba de manera constante.

A raíz del crimen, las publicaciones de ambos han sido ampliamente comentadas y compartidas en plataformas digitales, reflejando la importancia de esta relación para miles de seguidores.

Crimen en Polanco: ataque directo y sin detenidos en caso miguel de la Mora

La noche del pasado 29 de septiembre de 2025, un ataque armado a las afueras del Salón Masaryk, en el cruce de Presidente Masaryk y Moliere, terminó con la vida de Miguel de la Mora, de 28 años, originario de Jalisco. Según información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al menos dos sujetos en motocicleta realizaron un ataque directo contra el estilista, dándose a la fuga.

Autoridades locales, encabezadas por el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartan la hipótesis de un asalto y mantienen abierta una investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Hasta ahora, no hay detenidos ni se ha confirmado oficialmente una hipótesis sobre el móvil del crimen, aunque usuarios de redes han vinculado el caso a posibles extorsiones, información que no ha sido ratificada por instancias oficiales.

Diana Esparragoza: influencer de élite y el vínculo con Miguel de la Mora

Diana Esparragoza es hija de Juan Ignacio Esparragoza y nieta de “El Azul”, uno de los nombres más conocidos en la historia del narcotráfico mexicano.

Oriunda de Guadalajara, celebró recientemente su cumpleaños número 26 junto a De la Mora. Su perfil, repleto de imágenes en destinos internacionales como Nueva York, Estambul y las Maldivas, refuerza su presencia como influencer de lujo.

En Instagram, donde la sigue incluso Frida Guzmán, sobrina de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Esparragoza amplía su alcance compartiendo rutinas de belleza, compras de marcas exclusivas y viajes junto a amistades del círculo de influencers mexicanos. Su amistad con Miguel de la Mora era uno de sus lazos más públicos, documentado a través de imágenes y mensajes de apoyo.

A raíz del asesinato, las cuentas de los dos influencers han recibido una oleada de mensajes de condolencia y recuerdos de seguidores y personalidades del entretenimiento. El tema ha sido tendencia en la conversación digital, sumando reacciones sobre el papel de la amistad y los riesgos que enfrenta el sector de la belleza.

La relación de Miguel de la Mora con Diana Esparragoza ha reforzado el interés sobre la vida privada de ambos, así como sobre los entornos de lujo y las conexiones sociales de alto perfil que los rodeaban.

Autoridades continúan sus indagaciones, revisando grabaciones de las cámaras de videovigilancia, mientras la comunidad digital mantiene la atención sobre el caso y la figura pública de la nieta de “El Azul”.