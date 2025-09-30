México

Estos eran los altos precios del exclusivo salón de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco

Se informó que las autoridades capitalinas continúan con las indagatorias

Por Zurisaddai González

Guardar
(Zuri González/Infobae)
(Zuri González/Infobae)

El exclusivo Micky Hair Salón, situado en la zona de Polanco en la Ciudad de México, se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por celebridades y figuras públicas para realizarse transformaciones de imagen.

Con una clientela que incluye a artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os, el establecimiento ha sido tema de conversación tanto por la calidad de sus servicios como por los elevados precios que maneja, lo que ha generado debates en redes sociales y entre sus propios clientes.

El reciente asesinato de su propietario y estilista principal, Miguel Ángel de la Mora Larios, ha puesto nuevamente al salón en el centro de la atención pública.

Miguel de la Mora, reconocido
Miguel de la Mora, reconocido estilista, fue asesinado en Polanco. (Instagram)

¿Qué fue lo que pasó?

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida por un ataque directo a las afueras del salón, en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk, según lo que reportó el periodista Carlos Jiménez.

Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años y originario de Jalisco, presuntamente fue interceptado por al menos dos individuos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon antes de huir.

El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, subrayó en su cuenta de X que “NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la investigación continúa y no se han reportado detenciones, mientras se revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y se realizan peritajes para identificar a los responsables.

Precios de extensiones y servicios exclusivos en Micky Hair Salón

Paralelamente al impacto del homicidio, la conversación en redes sociales ha girado en torno a los precios de los servicios de este exclusivo salón de belleza, especialmente los procedimientos de extensiones de cabello y cortes.

Respecto a esto, hace un tiempo, el propio De la Mora compartió en Instagram el proceso realizado a Ángela Aguilar, describiendo el uso de “300 gramos de extensiones premium + un diseño de color espectacular”, lo que en su momento generó preguntas sobre el costo de tales servicios.

Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Diversas clientas han relatado sus experiencias con los precios del salón. Ivanna González, usuaria de TikTok, narró que en octubre de 2024 acudió al establecimiento para un cambio de look.

Tras recibir una cotización inicial de 78 mil pesos por el procedimiento, el monto final ascendió a 118 mil 390 pesos debido a cambios en el tipo de extensiones y en el proceso de coloración.

González expresó su inconformidad con el resultado y la diferencia entre lo acordado y lo realizado.

Por su parte, la influencer Priscila Escoto compartió que le cotizaron 116 mil pesos por la colocación de 200 gramos de cabello brasileño, una cifra que también generó reacciones en redes sociales.

(Captura de pantalla Tiktok)
(Captura de pantalla Tiktok)

El costo de los cortes de cabello tampoco ha pasado desapercibido. Ana Sof Guth, otra usuaria de TikTok, anteriormente había relatado que pagó mil 130 pesos por un corte mariposa en su cabello largo en la sucursal de la Ciudad de México.

Además, mencionó que el salón ofrece bebidas como Baileys, las cuales tienen un costo adicional; en su caso, le cobraron 190 pesos extra por la bebida.

(Captura de pantalla Tiktok)
(Captura de pantalla Tiktok)

Temas Relacionados

Micky Hair SalónPolancoMiguel de la MoraMicky Hairestilista de las famosasCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La polémica eliminación del influencer ha provocado una ola masiva de señalamientos contra la producción de San Ángel

Fans de Aarón Mercury lanzan

“Las dos Claudias”: la visión de Loret de Mola sobre el discurso y los hechos en el gobierno de Sheinbaum

En su columna “Las dos Claudias”, Carlos Loret de Mola analiza el contraste entre la narrativa matutina de la presidenta y las medidas ejecutadas por su administración

“Las dos Claudias”: la visión

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Detienen a sujeto por disparar con arma de fuego al exterior del Metro Centro Médico en CDMX

El hombre, de 54 años, portaba un arma con 28 cartuchos útiles y una identificación militar; fue puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a sujeto por disparar

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Aseguran que Aldo de Nigris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Miguel de la

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

Fans de Aarón Mercury lanzan

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

“En shock”: Priscila Escoto, influencer a la que Miguel de la Mora mencionó un día antes de su asesinato, reacciona

DEPORTES

¿Se adelanta su retiro? Canelo

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León