Estos eran los altos precios del exclusivo salón de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco

(Zuri González/Infobae)

El exclusivo Micky Hair Salón, situado en la zona de Polanco en la Ciudad de México, se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por celebridades y figuras públicas para realizarse transformaciones de imagen.

Con una clientela que incluye a artistas como Ángela Aguilar y Kenia Os, el establecimiento ha sido tema de conversación tanto por la calidad de sus servicios como por los elevados precios que maneja, lo que ha generado debates en redes sociales y entre sus propios clientes.

El reciente asesinato de su propietario y estilista principal, Miguel Ángel de la Mora Larios, ha puesto nuevamente al salón en el centro de la atención pública.

Miguel de la Mora, reconocido estilista, fue asesinado en Polanco. (Instagram)

¿Qué fue lo que pasó?

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida por un ataque directo a las afueras del salón, en el cruce de Moliere y Presidente Masaryk, según lo que reportó el periodista Carlos Jiménez.

Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años y originario de Jalisco, presuntamente fue interceptado por al menos dos individuos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon antes de huir.

El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, subrayó en su cuenta de X que “NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la investigación continúa y no se han reportado detenciones, mientras se revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y se realizan peritajes para identificar a los responsables.

Precios de extensiones y servicios exclusivos en Micky Hair Salón

Paralelamente al impacto del homicidio, la conversación en redes sociales ha girado en torno a los precios de los servicios de este exclusivo salón de belleza, especialmente los procedimientos de extensiones de cabello y cortes.

Respecto a esto, hace un tiempo, el propio De la Mora compartió en Instagram el proceso realizado a Ángela Aguilar, describiendo el uso de “300 gramos de extensiones premium + un diseño de color espectacular”, lo que en su momento generó preguntas sobre el costo de tales servicios.

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Diversas clientas han relatado sus experiencias con los precios del salón. Ivanna González, usuaria de TikTok, narró que en octubre de 2024 acudió al establecimiento para un cambio de look.

Tras recibir una cotización inicial de 78 mil pesos por el procedimiento, el monto final ascendió a 118 mil 390 pesos debido a cambios en el tipo de extensiones y en el proceso de coloración.

González expresó su inconformidad con el resultado y la diferencia entre lo acordado y lo realizado.

Por su parte, la influencer Priscila Escoto compartió que le cotizaron 116 mil pesos por la colocación de 200 gramos de cabello brasileño, una cifra que también generó reacciones en redes sociales.

(Captura de pantalla Tiktok)

El costo de los cortes de cabello tampoco ha pasado desapercibido. Ana Sof Guth, otra usuaria de TikTok, anteriormente había relatado que pagó mil 130 pesos por un corte mariposa en su cabello largo en la sucursal de la Ciudad de México.

Además, mencionó que el salón ofrece bebidas como Baileys, las cuales tienen un costo adicional; en su caso, le cobraron 190 pesos extra por la bebida.

(Captura de pantalla Tiktok)