México

Esta es la fruta que desinflama el hígado, regula glucosa y su función ‘quema grasa’ es ideal para bajar de peso

Este alimento tiene una acción directa sobre problemas como la inflamación hepática o la tendencia al aumento de peso

Por Marco Ruiz

Guardar
Ilustración en estilo holograma que
Ilustración en estilo holograma que muestra los órganos vitales del cuerpo humano con realismo y detalle anatómico impresionante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por alimentos que ofrecen beneficios concretos para la salud crece entre quienes buscan alternativas naturales para proteger el hígado, regular los niveles de glucosa y favorecer la pérdida de peso.

Entre la amplia variedad de superalimentos, existe una fruta que sobresale por su sabor y sus efectos medicinales, comprobados tanto por estudios científicos como por la tradición. Las personas que optan por hábitos saludables suelen dar prioridad a una dieta equilibrada, compuesta por elementos que contribuyan a funciones corporales como la depuración y el procesamiento de las grasas.

Identificar una fruta que resulte agradable y, al mismo tiempo, ayude frente a problemas como la inflamación hepática o el aumento de peso es una inquietud frecuente en espacios dedicados a la nutrición y el bienestar.

Según publicaciones especializadas, existe un alimento de alto valor nutricional capaz de colaborar en la protección del hígado y la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes.

Esta fruta, destacada por su perfil de antioxidantes y fibra, resulta eficaz para regular el metabolismo, evitar acumulación excesiva de lípidos y favorecer la digestión. Se trata del níspero, un fruto cada vez más apreciado en la medicina natural debido a su versatilidad y los múltiples beneficios que ofrece tanto en fruta fresca como en infusiones o extractos.

Beneficios medicinales del níspero para desinflamar el hígado y bajar de peso

Diversas investigaciones y fuentes médicas, incluida la revista estadounidense Healthline, han documentado los efectos positivos del níspero para el hígado y el metabolismo. Entre sus nutrientes se encuentran polifenoles y flavonoides, antioxidantes que actúan protegiendo las células hepáticas contra el daño oxidativo. Además, los compuestos bioactivos presentes en esta fruta ayudan a disminuir la inflamación y mejoran la función del hígado, lo cual es relevante en casos de hígado graso.

El níspero también juega un papel importante en la regulación del metabolismo de las grasas, limitando la acumulación de lípidos en el hígado y contribuyendo así a prevenir y tratar el hígado graso, una condición frecuente asociada a hábitos alimenticios inadecuados y enfermedades metabólicas. Su efecto hepatoprotector fomenta la regeneración de células hepáticas y promueve la desintoxicación natural del organismo, facilitando la eliminación de toxinas.

Otro beneficio resaltado es la capacidad del níspero para ayudar a prevenir la diabetes. Su bajo índice glucémico y alto contenido de fibra contribuyen a regular los niveles de azúcar en la sangre, disminuyendo los picos de glucosa y mejorando la sensibilidad a la insulina. De este modo, el fruto puede ser un complemento útil en dietas para el control y prevención de la diabetes tipo 2.

Beneficios medicinales del níspero para
Beneficios medicinales del níspero para desinflamar el hígado y bajar de peso

Adicionalmente, el níspero resulta valioso para quienes buscan reducir grasa abdominal o bajar de peso. Su aporte de agua, fibra y bajo contenido calórico genera saciedad, favorece la digestión y apoya el metabolismo de las grasas, ayudando a desinflamar el vientre y a promover la pérdida de medidas.

Formas de consumir el níspero para maximizar sus beneficios

El níspero puede integrarse a la dieta de diversas maneras, cada una con particularidades que permiten aprovechar sus nutrientes y efectos positivos:

  • Fruta fresca: Consumida al natural, proporciona todos sus nutrientes, incluye fibra, antioxidantes, potasio y vitaminas.
  • Agua de níspero: Preparando la fruta licuada con agua, se obtiene una bebida refrescante, útil para hidratar y reforzar efectos digestivos y desintoxicantes.
  • Té o infusión de hojas de níspero: Las hojas bien lavadas pueden usarse para preparar un té con efecto depurativo y antiinflamatorio, además de apoyar la regulación del azúcar en la sangre.
  • Jalea, mermelada o compotas: Elaboraciones caseras que preservan el sabor y parte de sus beneficios, ideales para variar el consumo.
  • Ensaladas y platillos: Agregado a ensaladas, jugos o mezclado en platos de frutas, brinda variedad y riqueza nutricional.
  • Extractos o suplementos: Algunos productos en polvo o cápsulas aprovechan las propiedades del níspero, pero siempre deben consumirse bajo asesoría profesional.
(Pinterest)
(Pinterest)

El níspero, pese a sus reconocidos beneficios, no debe considerarse un producto milagroso. Su efecto positivo depende de un consumo regular, y debe integrarse en el contexto de una dieta balanceada y ejercicio físico constante.

Cualquier cambio en la alimentación o el uso de remedios naturales—incluidas infusiones de hojas—debe hacerse bajo el acompañamiento de un médico, nutriólogo o dietista, sobre todo en personas con condiciones médicas preexistentes.

La evidencia científica y la tradición coinciden en los efectos saludables del níspero sobre el hígado, el metabolismo y el control de peso, pero el compromiso con hábitos integrales de salud es el verdadero factor clave para un cambio favorable.

Temas Relacionados

hígadodiabetesquema grasabajar de pesoperder pesosaludbienestarfrutasmexico-noticiasnísperohojas de nísperohígado grasoglucosaazúcar en la sangreinflamación

Más Noticias

Paro en la UNAM: dónde hay actividades presenciales, clases virtuales y suspensión, tras caso Lex Ashton

La medida afecta a miles de estudiantes y familias, mientras autoridades universitarias y de seguridad refuerzan acciones para proteger la integridad de la comunidad

Paro en la UNAM: dónde

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

La promotora de espectáculos más grande del país fue reconocida por su reputación corporativa, a la par que presentó la lista de eventos que marcarán la recta final del año

Ocesa entra al ranking Merco

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

El influencer se convirtió en el noveno y último eliminado de la tercera temporada

Las “cenizas” de Aarón Mercury

Adán Augusto afirma tener apoyo de Morena tras acusación por ingreso de 79 mdp: “No soy una carga, le he cumplido al movimiento”

El senador dijo que una “gran mayoría” de morenistas lo apoyan y acusó a la oposición de los señalamientos en su contra

Adán Augusto afirma tener apoyo

“No nos moverán”, el filme que representará a México en los Oscar, llega a la Plaza de las Tres Culturas con esta función única

La emblemática plaza será sede de la función especial del filme dirigido por Pierre Saint-Martin que revive la masacre del 68

“No nos moverán”, el filme
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque directo en Masaryk: el

Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco

Narcoguerra en Sinaloa: Cámara Nacional de Comercio anuncia repliegue de empresarios a Durango tras un año de violencia

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ocesa entra al ranking Merco

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

Joanna Vega-Biestro carga contra fans de Aarón Mercury y la idea de un fraude en ‘LCDLF’: “Lo descuidaron”

DEPORTES

CMLL arranca octubre con la

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión