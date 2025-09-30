Ataque directo en Masaryk: el caso Micky Hair y la sombra del narco en la zona exclusiva de Polanco

El asesinato de "Miky Hair" ha consternado a diversas estrellas como Ángela Aguilar y demás artistas que conocían al famoso estilista | Jovani Pérez / Infobae México

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, conmocionó la noche del 29 de septiembre a la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El estilista y empresario, de 28 años y originario de Jalisco, fue atacado a las afueras de su propio salón llamado Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk. Al menos dos sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon de forma directa contra De la Mora y huyeron del lugar.

La rápida movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y los servicios de emergencia no logró salvar la vida del joven, cuya presencia en redes sociales y vínculos con figuras públicas lo habían convertido en un personaje conocido tanto en la capital como en Guadalajara.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó en redes sociales que “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”.

El alcalde Mauricio Tabe confirmó que la muerte de Miguel de la Mora se trató de un ataque directo en la zona de Polanco | Daniel Augusto / Cuartoscuro

Del CJNG a La Ronda 88: los cárteles que disputan la Miguel Hidalgo

El homicidio de “Miky Hair” se suma a una serie de hechos violentos que han evidenciado la operación de cárteles y grupos criminales en zonas de alto poder adquisitivo como Polanco y la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y reportes de inteligencia nacional, en la capital operan al menos siete estructuras criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, Cártel de Caborca, Los Molina, La Nueva Alianza, Los Rodolfos, La Ronda 88 y Los Catalinos.

La Unión Tepito mantiene influencia en la zona centro, mientras que La Nueva Alianza —una alianza entre CJNG y exintegrantes del grupo criminal de Tepito— ha expandido su presencia hacia alcaldías como Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

El CJNG, por su parte, ha sido vinculado a operaciones de lavado de dinero y protección de figuras públicas en zonas como Polanco. Los Rodolfos, La Ronda 88 y Los Catalinos también figuran en informes de la Policía de Ecatepec, con actividades que incluyen extorsión, tráfico de drogas y homicidios.

El mapeo, con base en información de seguridad y de la FGJCDMX, señalan al menos ocho grupos criminales que dominan la delincuencia organizada en CDMX | Jovani Pérez / Infobae México

Asesinatos de alto perfil: Plaza Antara, Plaza Miyana y un sobrino de Caro Quintero

El asesinato de Miky Hair recuerda igualmente que la zona de mayor concentración de riqueza en CDMX se ha visto envuelta en más escándalos de artistas, operadores y líderes del crimen organizado que han perdido la vida por un simple ajuste de cuentas hasta un operativo especial para poder eliminar a rivales y antagonistas en esta lucha criminal.

Asesinato de Manuel Beltrán Quintero, conocido como “El 8”

En septiembre de 2024, otro asesinato sacudió a la zona. Manuel Beltrán Quintero, apodado como “El 8” y presunto líder del Cártel de Caborca, fue ejecutado a tiros en la colonia Polanco III Sección. El ataque ocurrió cuando descendía de su camioneta blindada, registrada a nombre de Pamela Hernández, afiliada al Partido Verde Ecologista de México. Las autoridades investigan si Hernández, buscada como testigo, es la mujer que huyó tras el ataque.

Beltrán Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, era considerado una figura relevante dentro del crimen organizado. Su muerte generó una fuerte movilización policial y pericial, y puso en evidencia la presencia del Cártel de Caborca en dichas zonas de alto perfil.

Uno de los episodios más sangrientos ha sido el asesinato de Manuel Beltrán Quintero, líder del Cártel de Caborca y presunto sobrino de Caro Quintero | X / @siete_letras

Asesinato de Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”

Otro caso que evidenció la penetración del crimen organizado en Polanco fue el asesinato de Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez” y antiguo mánager del cantante Gerardo Ortiz. El ataque ocurrió en un restaurante de la Plaza Miyana, donde dos sujetos con cascos de motociclista ingresaron y dispararon directamente contra Pérez Alvear.

Pérez Alvear tenía vínculos con el CJNG y era considerado objetivo prioritario por autoridades federales. El periodista Antonio Nieto señaló que también estaba relacionado con el atentado contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, lo que refuerza su perfil dentro de las redes criminales.

Los agresores de Jesús Pérez Alvear arribaron al sitio para disparar a una persona que estaba acompañado de otras dos en el Restaurante El Bajío | Baruc Mayen / Infobae México

Polanco y Miguel Hidalgo: zonas exclusivas bajo presión de la delincuencia en CDMX

Estos asesinatos han impactado la percepción de seguridad en zonas tradicionalmente consideradas seguras. Polanco y Miguel Hidalgo, conocidas por su exclusividad, actividad comercial y presencia diplomática, se han convertido en escenarios de violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Expertos en seguridad señalan que la desaparición de pactos no escritos entre autoridades y grupos criminales ha propiciado un aumento de la violencia en la Ciudad de México. Estos acuerdos tácitos, que en el pasado limitaban los enfrentamientos en zonas de alto perfil, parecen haberse roto, lo cual ha generado preocupación entre residentes, empresarios y autoridades.