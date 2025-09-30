México

Homicidio en Polanco: asesinan en ataque directo a estilista dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk

Al menos dos sujetos participaron en el crimen y lograron escapar a bordo de una motocicleta

Por Anayeli Tapia Sandoval

(X/@perezdiazmx)
(X/@perezdiazmx)

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, se registró un ataque directo con arma de fuego que terminó con la vida del dueño de la estética Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, Ciudad de México.

El homicidio se registró en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó una fuerte movilización policial en una de las zonas más transitadas de la capital.

De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, los reportes oficiales apuntan a que la víctima es Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años y originario de Jalisco, quien fue atacado a las afueras de su establecimiento.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Se tiene conocimiento que al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a De la Mora y le dispararon de manera directa antes de darse a la fuga. Inmediatamente después del ataque, la zona fue acordonada y acudieron cuerpos de emergencia; sin embargo, ya no fue posible salvar la vida del joven empresario.

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), se analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona y se continúan diversos trabajos periciales para identificar a los autores materiales.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó públicamente en su cuenta de X que “NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”, y reiteró la cooperación entre la SSC y la FGJ-CDMX para esclarecer el caso y dar seguimiento a la investigación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Qué se sabe de la víctima?

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido entre sus clientes y colegas como Micky, era el propietario de Micky’s Hair Salón Masaryk, con sucursales en Polanco y en Puerta de Hierro, Zapopan.

Tanto él como su negocio mantenían una presencia relevante en redes sociales.

Miguel de la Mora, dueño
Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk. (X/micky_hair)

Su cuenta personal de Instagram, @micky_hair, acumulaba 168 mil seguidores y más de mil publicaciones. En el perfil se destacaban servicios de belleza, cosmética y cuidado personal, permitiendo agendar citas tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Por su parte, la cuenta oficial del salón en Polanco, @mickyhairsalon_masaryk, suma 24,7 mil seguidores, con 38 publicaciones.

Entre sus publicaciones se puede ver que atendía a varias estrellas como Ángela Aguilar, Kenia Os, además de que era íntimo amigo de la influencer Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

