Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 200 pesos del lunes 22 al viernes 26 de septiembre

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultos mayores de 65 años y más.

La finalidad es que este grupo de la población tenga un apoyo económico de manera bimestral con la finalidad de que puedan adquirir y cubrir sus necesidades básicas.

El objetivo es garantizar un recurso a la población adulta mayor para una vejez digna y plena.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios de este programa social reciben un total de 6 mil 200 pesos bimestrales. Foto: Gobierno de México.

La Pensión Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer mediante sus redes sociales oficiales el calendario de pagos de este mes de septiembre.

De manera gradual, conforme a la primera letra del apellido paterno, los beneficiarios recibirán durante todo el mes de septiembre el pago de este programa social.

Este depósito corresponde al quinto bimestre de este 2025, el cual abarca los meses de octubre y noviembre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

Algunos beneficiarios ya han recibido el pago de este mes de septiembre de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar, pero algunos otros no.

Por ello, los beneficiarios se preguntan quiénes son las personas que cobrarán dicha cantidad esta semana de septiembre, del lunes 22 al viernes 26.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 22 al viernes 26 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión del Bienestar del lunes 22 al viernes 26 de septiembre:

Letras | Día | Septiembre

R Lunes 22

S Martes 23

T, U, V Miércoles 24

W, X, Y, Z Jueves 25

Calendario de pago de la Pensión del Bienestar del mes de septiembre y octubre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, el viernes 26 ya no se realizarán pagos para ningún beneficiario, dado que los depósitos terminarán un día antes, es decir, el jueves 25. Esto debido al calendario gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona.

Por lo tanto, del lunes 22 de septiembre al jueves 25, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión del Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 6 mil 200 pesos bimestrales. Serán quienes su primera letra del apellido comience de la R a la Z.