Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

El programa social va dirigido a personas adultas mayores de 65 años que reciben un total de 6 mil 200 pesos de manera bimestral

Por Omar Martínez

6 mil 200 pesos es
6 mil 200 pesos es la cantidad que reciben bimestralmente los beneficiarios de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar constituye un programa impulsado por el Gobierno de México y dirigido a personas adultas mayores que residen en el país.

Quienes acceden a este apoyo reciben, cada dos meses, la cantidad de 6 mil 200 pesos depositados directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El objetivo principal consiste en ofrecer un respaldo económico que permita a las personas mayores cubrir sus necesidades básicas y transitar esta etapa de la vida con mayor seguridad.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia responsable de la gestión total del programa, lo que incluye la administración de registros, pagos y otros trámites vinculados a este beneficio federal.

El programa social va dirigido
El programa social va dirigido a personas de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, encabezando la Secretaría del Bienestar, anunció que durante este mes iniciarían los depósitos correspondientes al programa social.

La dispersión de los pagos ocurre de forma escalonada, siguiendo el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios. Este depósito corresponde al quinto bimestre de 2025, que incluye los meses de septiembre y octubre.

Algunas personas adultas mayores beneficiarias ya han recibido en sus tarjetas del Banco del Bienestar la cantidad de 6 mil 200 pesos; sin embargo, hay quienes aún no cuentan con el depósito.

Esta situación genera dudas entre quienes desconocen el calendario de pagos, por lo que surge la inquietud sobre en qué letra del apellido paterno se encuentra el proceso de depósito este septiembre.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

¿En qué letra de beneficiarios de la Pensión del Bienestar se encuentra el pago de este mes de septiembre?

Hasta el momento de este jueves 18 de septiembre, los beneficiarios que han recibido el pago de la Pensión del Bienestar son aquellos cuya primera letra del apellido comienza de la A a la R.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, este jueves 18 de septiembre, toca el turno de los beneficiarios cuyo apellido comience con las letras P y Q y el viernes 12 será la R y así sucesivamente.

Calendario de pago de la
Calendario de pago de la Pensión del Bienestar del mes de septiembre y octubre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, así van los pagos de la Pensión del Bienestar y no todos han recibido aún el depósito correspondiente de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Los pagos la siguiente semana continuarán, siendo la última de depósitos de este programa social federal. En este caso aquellos beneficiarios cuyo apellido comiencen con la letra R recibirán la dispersión correspondiente.

