Pensión del Bienestar 2025: estos son los adultos mayores que faltan de cobrar el pago de septiembre

Los beneficiarios reciben un apoyo bimestral de 6,200 pesos

Por César Márquez

La Pensión para el Bienestar
La Pensión para el Bienestar sigue distribuyendo los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre (Foto: Programas para el Bienestar)

La Pensión para el Bienestar sigue distribuyendo los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre a cada uno de sus beneficiarios, y como es costumbre, la dispersión de los recursos se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

Cabe recordar que la iniciativa comenzó a implementarse desde el 2019 y forma parte de los programas sociales impulsados por el gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país. La pensión está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y se dirige a personas de 65 años de edad entregándoles un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos.

¿Qué adultos mayores faltan de cobrar el pago de septiembre de la Pensión del Bienestar?

Tomando en cuenta el calendario oficial de la dispersión, las personas que faltan de cobrar el pago de la pensión son aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con las letras P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estos beneficiarios tendrán que ver reflejado su dinero en los próximos días y lo podrán cobrar de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en cualquiera de los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

  • Letras P, Q | jueves 18 de septiembre.
  • Letra R | viernes 19 y lunes 22 de septiembre.
  • Letra S | martes 23 de septiembre.
  • Letras T, U, V | miércoles 24 de septiembre.
  • Letras W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre.

Para saber si el pago de septiembre ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco Bienestar, ingresar su tarjeta y ahí consultar su saldo.

¿Cuántos pagos de la Pensión del Bienestar faltan antes que se termine el año?

Las autoridades del programa aún no dan a conocer la fecha exacta del siguiente pago de la pensión. Sin embargo, tomando en cuenta como se ha manejado el calendario de distribución, se espera que el próximo pago para los adultos mayores se realice en el mes de noviembre.

  • Enero-febrero
  • Marzo-abril
  • Mayo-junio
  • Julio-agosto
  • Septiembre-octubre
  • Noviembre-diciembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

