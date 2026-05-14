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Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,1 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,56% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,88%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,88%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual del 3,28% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,17%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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