A cuántos años en prisión podría ser sentenciado Hernán Bermúdez Requena por los delitos que enfrenta en Tabasco

La Fiscalía Estatal cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés

Por Ale Huitron

Bermúdez Requena fue detenido en
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre. Foto: SENAD - Paraguay

Luego de que Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, llegara a México este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero común, además de los que enfrenta a nivel federal por delincuencia organizada.

Esta detención se realizó por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el marco de su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

La autoridad ministerial se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad fije la hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación, donde será resuelta la situación jurídica del también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López.

La Fiscalía detalló que solicitará la vinculación a proceso de Bermúdez Requena, con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, y que sean dictadas las medidas cautelares correspondientes.

La aeronave que lo trasladó aterrizó en Toluca, Edomex

“Se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales. Destacando que al momento de ser ingresado al sistema penitenciario federal, a Hernán ”N" se le hicieron de conocimiento los derechos que la ley le otorga en razón a su calidad de investigado", afirmó el Ministerio Público local.

Además, se informó que Bermúdez Requena fue revisado por un médico especialista que dio cuenta de su “óptima integridad física” al llegar a México, esto luego de ser expulsado por las autoridades de Paraguay tras ser detenido el pasado 12 de septiembre.

Estos son los años que Bermúdez podría pasar en la cárcel

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó en entrevista con medios que en caso de ser encontrado culpable y de recibir sentencia, Hernán Bermúdez Requena podría recibir de 50 a 100 años de prisión por el delito de secuestro exprés; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

En total, en caso de recibir las sentencias máximas, Bermúdez Requena podría pasar hasta 158 años en prisión, sin contar las que corresponderían a los delitos federales por lo que también fue aprehendido.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

“Estamos todavía a mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero les estaremos informando”, detalló.

Además, explicó que aún faltan las posibles sentencias por delitos del fuero federal o los que podrían surgir en el futuro con las autoridades de Tabasco.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Tabasco por los cargos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

