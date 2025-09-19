México

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Tras un vuelo desde Paraguay con escala en Colombia, el exfuncionario fue llevado al Edomex

Por Luis Contreras

Guardar
Fue detenido el 12 de
Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

El avión donde era trasladado Hernán Bermúdez Requena ya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México. Quien fuera exsecretario de Seguridad de Tabasco será llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Tras el aterrizaje de la aeronave, las autoriades cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del hombre como parte del protocolo como puede verse en un breve video compartid por las autoridades.

A dicho sujeto se le identifica como presunto líder de La Barredora y estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre apodado El Abuelo y/o Comandante H fue expulsado del territorio paraguayo el 17 de septiembre y su llegada al penal de máxima seguridad sucedió ocurrió un día después. Lo anterior luego de que el avión donde es trasladad hiciera una parada en Bogotá, Colombia.

Fue detenido “por su probale participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Tiene derecho a guardar silencio", según expone un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La aeronave que lo trasladó aterrizó en Toluca, Edomex Crédito: SSPC

Primeros informes indican que Bermúdez Requena será trasladado por tierra al penal con el apoyo de camionetas tipo Suburban.

Información compartida en el portal FlightAware registra que alrededor de las 5:30 de la tarde del 18 de septiembre, el avión Bombardier Challenger 605 con matricula XB-NWD estaba en Tapachula, Chiapas. Poco ante de las 7:00 de la noche los registros de flightradar24 mostraban a al unidad próxima al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Parte de los registros aéreos
Parte de los registros aéreos (FlightAware)
(flightradar24)
(flightradar24)

Tanto en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde aterrizó la aeronave, como en inmediaciones del penal del Altiplano fueron desplegados elementos de seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Tabasco, sobre quien pesan acusaciones acerca de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Identifican a cuatro presuntos operadores

Otras cuero personas son investigadas por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y quienes serian operadores del exfuncionario.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraEl AltiplanoCJNGEdomexNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dalílah entra en crisis porque no le gustó cómo cortaron una papaya en ‘La Casa de los Famosos México’

Nuevamente una fruta es la causante de molestias dentro del reality show

Dalílah entra en crisis porque

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: La Jefa hace inesperada petición a Aldo y Guana se ofrece a suplirlo

Mientras Aldo de Nigris se preparaba una torta, La Jefa le pidió un favor peculiar y Guana no dudó en ofrecerse como relevo, generando una reacción divertida entre los participantes

La Casa de los Famosos

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

El “Golden Boy Promotions” se lanzó contra el ex campeón mexicano por la actuación que dio

Óscar de la Hoya calificó

¿Qué es más saludable, el bolillo o el pan blanco?

Diferencias en preparación, textura y perfil nutricional marcan la preferencia de cada variedad

¿Qué es más saludable, el

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La cinta animada fue nominada al Premios Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

‘Mi amigo robot’ será exhibida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carney reconoce que hay cárteles

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: La Jefa hace inesperada petición a Aldo y Guana se ofrece a suplirlo

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

Surgen rumores de reconciliación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma tras posible viaje juntos a Japón

Sylvia Pasquel pide a la prensa que se enfoque en los Aguilar y deje en paz a su famosa familia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

DEPORTES

Óscar de la Hoya calificó

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear