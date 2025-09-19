Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

El avión donde era trasladado Hernán Bermúdez Requena ya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México. Quien fuera exsecretario de Seguridad de Tabasco será llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Tras el aterrizaje de la aeronave, las autoriades cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del hombre como parte del protocolo como puede verse en un breve video compartid por las autoridades.

A dicho sujeto se le identifica como presunto líder de La Barredora y estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre apodado El Abuelo y/o Comandante H fue expulsado del territorio paraguayo el 17 de septiembre y su llegada al penal de máxima seguridad sucedió ocurrió un día después. Lo anterior luego de que el avión donde es trasladad hiciera una parada en Bogotá, Colombia.

Fue detenido “por su probale participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Tiene derecho a guardar silencio", según expone un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La aeronave que lo trasladó aterrizó en Toluca, Edomex Crédito: SSPC

Primeros informes indican que Bermúdez Requena será trasladado por tierra al penal con el apoyo de camionetas tipo Suburban.

Información compartida en el portal FlightAware registra que alrededor de las 5:30 de la tarde del 18 de septiembre, el avión Bombardier Challenger 605 con matricula XB-NWD estaba en Tapachula, Chiapas. Poco ante de las 7:00 de la noche los registros de flightradar24 mostraban a al unidad próxima al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Parte de los registros aéreos (FlightAware)

(flightradar24)

Tanto en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde aterrizó la aeronave, como en inmediaciones del penal del Altiplano fueron desplegados elementos de seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Tabasco, sobre quien pesan acusaciones acerca de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Identifican a cuatro presuntos operadores

Otras cuero personas son investigadas por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y quienes serian operadores del exfuncionario.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...