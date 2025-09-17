México

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, es acusado de ser el presunto líder de La Barredora

Por Ale Huitron

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay tras ser detenido el pasado viernes 12 de septiembre, por lo que las autoridades mexicanas se trasladaron a ese país para ejecutar la orden de aprehensión en su contra al ser identificado como presunto líder de la organización criminal de “La Barredora”.

A través de un comunicado, el secretario detalló que el traslado del que era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, se lleva a cabo de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de las autoridades de Paraguay.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, escribió García Harfuch.

Foto: SENAD - Paraguay
Foto: SENAD - Paraguay

La SSPC detalló que el gobierno de la República del Paraguay notificó al Gobierno de México la decisión de expulsar a Hernán Bermúdez Requena luego de que verificaran que su ingreso y estancia era irregular.

Una vez que se encuentre en México, Bermúdez Requena será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No.1, también conocido como “El Altiplano”, que se ubica en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay informó a través de sus redes sociales la expulsión de Hernán Bermúdez Requena como “un capo mexicano vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Además, compartió un par de imágenes en las que se muestra la entrega del exsecretario de seguridad a las autoridades mexicanas y el momento en el que ingresa al avión para su traslado a México.

"Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional", detalló la Secretaría.

Foto: SENAD - Paraguay
Foto: SENAD - Paraguay

Cabe recordar que el pasado mes de julio el General Miguel Ángel López Martínez reveló en una entrevista para Grupo Fórmula que desde el pasado 14 de febrero se expidió una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena y otros presuntos miembros de la “La Barredora”, organización que sería liderada por el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Además, afirmó que ese mismo día huyó de Mérida, Yucatán, hacia Panamá, lo que habría posibilitado que se mantuviera prófugo hasta su captura el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, Bermúdez Requena habría formado una célula criminal identificada como “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionada con el tráfico de migrantes, distribución de drogas, trata de personas y el control del abasto de antros y bares en el estado.

