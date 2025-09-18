México

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

Fue expulsado por las autoridades de Paraguay, país donde fue detenido

Por Luis Contreras

Guardar
Omar García Harfuch agradeció la
Omar García Harfuch agradeció la colaboración con las autoridades de Paraguay (X/@senad_paraguay)

Hernán Bermúdez Requena, quien fue expulsado por las autoridades de Paraguay enfrenta varios cargos en su contra en México. Dicho sujeto es señalado como presunto líder de La Barredora, una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se tiene previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute una orden de aprehensión en contra de dicho hombre sobre quien pesan los cargos de delincuencia organizada y secuestro agravado, según lo revelado el 18 de septiembre.

Lo anterior según puede leerse en un documento oficial al que accedió el medio Milenio. Mientras que reportes de inteligencia indican que los cargos en contra del hombre apodado Comandante H y/o El Abuelo están incluidos en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025.

A través de redes sociales fue filtrado parte del documento con fecha del 17 de septiembre, causa penal 385/225 y que refiere los cargos contra el sujeto capturado en Paraguay.

Investigan a otros cuatro que estarían ligados con “El Abuelo”

Fue detenido el 12 de
Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

El juez encargado de librar la orden de aprehensión en contra de El Abuelo es Mario Elizondo Martínez, según detalla el portal Proceso, el cual detalla que las autoridades también investigan a cuatro de sus presuntos colaboradores.

Se trata de Daniel “H”, alias El Prada; José del Carmen “C”, alias La Rana; Savier Eduardo “V”, alias El Blin Blin y Manuel de Atocha “R”, según destaca el medio referido.

Apenas el pasado 17 de septiembre, las autoridades de Paraguay y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron la expulsión de quien se desempeño como secretario de Seguridad de Tabasco. Se tiene previsto que llegue al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Adán Augusto asegura que no sabía; está dispuesto a declarar

Adán Augusto se muestra dispuesto
Adán Augusto se muestra dispuesto a declarar, tras la detención y traslado de Hernán Bermúdez Requena Crédito: Comunicación Social del Senado

Luego de que fue informada la detención y expulsión del exfuncionario de seguridad, el ahora senador, Adán Augusto López, expresó que nunca fue alertado sobre las actividades en las que presuntamente estaba involucrado su secretario de Seguridad.

“Cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar del que ahora se habla de Bermúdez”, sostuvo el político, quien se dijo dispuesto a declarar en caso de que sea requerido por las autoridades.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, seguramente tendrá que pagarles”, añadió en un encuentro con medios.

Por su parte, el militar que reveló la existencia de una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, fue relevado de estar a cargo de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraFGRCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de CDMX busca a familiares de personas en calidad de “Desconocido” tras explosión de pipa

Luego del accidente ocurrido en Iztapalapa, las autoridades emitieron fotoboletines de dos víctimas

Fiscalía de CDMX busca a

Coparmex advierte sobre las consultas del T-MEC: “Deben ser incluyentes” y transdisciplinarias

Las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países

Coparmex advierte sobre las consultas

Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

El programa social va dirigido a personas adultas mayores de 65 años que reciben un total de 6 mil 200 pesos de manera bimestral

Pensión del Bienestar 2025: en

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

La actriz compartió su ansiedad y preocupación por ser juzgada como madre dentro del programa, dejando ver la presión que siente al equilibrar su personalidad con las expectativas del público

La Casa de los Famosos

Simulacro 19 de septiembre: cuál será el horario y qué debes hacer al sonar la alerta

El ejercicio de prevención implementará un sistema de notificación inalámbrica que busca alcanzar a dispositivos móviles en México

Simulacro 19 de septiembre: cuál
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF realiza bloqueo administrativo de

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

Cuáles son las empresas que EEUU sancionó por lavado de dinero a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, rechaza bloqueo de cuentas en EEUU por nexos con “La Mayiza” en Baja California

“¿Dónde están los millones de Sandra Cuevas?”: la exalcaldesa revela detalles familiares y enfrenta su pasado con La Chokiza

Sandra Cuevas acepta que tuvo “una relación efímera” con El Choko, líder de La Chokiza

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

Wendy y Poncho se burlan del meme que le hicieron a Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris

Quién es la actriz mexicana de telenovelas más millonaria de todas

Qué tan grave es la lesión que sufrió Belinda por la que le sacaron líquido del cuerpo

DEPORTES

David Benavidez presume foto con

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?

Elaine Haro revela sus futbolistas favoritos tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son

Místico confiesa que podría retirarse de la lucha libre si pierde su máscara ante MJF: “sin ella sería algo muy complicado”

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras