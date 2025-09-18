Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

Omar García Harfuch agradeció la colaboración con las autoridades de Paraguay (X/@senad_paraguay)

Hernán Bermúdez Requena, quien fue expulsado por las autoridades de Paraguay enfrenta varios cargos en su contra en México. Dicho sujeto es señalado como presunto líder de La Barredora, una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se tiene previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute una orden de aprehensión en contra de dicho hombre sobre quien pesan los cargos de delincuencia organizada y secuestro agravado, según lo revelado el 18 de septiembre.

Lo anterior según puede leerse en un documento oficial al que accedió el medio Milenio. Mientras que reportes de inteligencia indican que los cargos en contra del hombre apodado Comandante H y/o El Abuelo están incluidos en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025.

A través de redes sociales fue filtrado parte del documento con fecha del 17 de septiembre, causa penal 385/225 y que refiere los cargos contra el sujeto capturado en Paraguay.

Investigan a otros cuatro que estarían ligados con “El Abuelo”

Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

El juez encargado de librar la orden de aprehensión en contra de El Abuelo es Mario Elizondo Martínez, según detalla el portal Proceso, el cual detalla que las autoridades también investigan a cuatro de sus presuntos colaboradores.

Se trata de Daniel “H”, alias El Prada; José del Carmen “C”, alias La Rana; Savier Eduardo “V”, alias El Blin Blin y Manuel de Atocha “R”, según destaca el medio referido.

Apenas el pasado 17 de septiembre, las autoridades de Paraguay y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron la expulsión de quien se desempeño como secretario de Seguridad de Tabasco. Se tiene previsto que llegue al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Adán Augusto asegura que no sabía; está dispuesto a declarar

Adán Augusto se muestra dispuesto a declarar, tras la detención y traslado de Hernán Bermúdez Requena Crédito: Comunicación Social del Senado

Luego de que fue informada la detención y expulsión del exfuncionario de seguridad, el ahora senador, Adán Augusto López, expresó que nunca fue alertado sobre las actividades en las que presuntamente estaba involucrado su secretario de Seguridad.

“Cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar del que ahora se habla de Bermúdez”, sostuvo el político, quien se dijo dispuesto a declarar en caso de que sea requerido por las autoridades.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, seguramente tendrá que pagarles”, añadió en un encuentro con medios.

Por su parte, el militar que reveló la existencia de una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, fue relevado de estar a cargo de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco.