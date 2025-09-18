México

Aseguran que Lupillo Rivera terminó su relación con Belinda porque le fue infiel: “La cachó con otro hombre”

A días de publicar su libro el músico rompe el silencio y detalla que su romance terminó abruptamente tras un inesperado encuentro en un aeropuerto

Por Luis Angel H Mora

Guardar

El cantante Lupillo Rivera vuelve a captar la atención de la prensa de espectáculos tras dar detalles inéditos sobre la verdadera razón del fin de su mediático romance con Belinda.

El artista de música regional mexicana prepara el lanzamiento de su libro Tragos amargos, donde promete exponer episodios clave de su vida personal, entre ellos su relación con la reconocida intérprete de “Ángel”.

Durante su participación en el podcast Buena vibra, Rivera relató que la ruptura con la cantante marcó un punto decisivo en su vida sentimental. Hasta ahora, poco se conocía del desenlace de su historia, pero Rivera dio a conocer que el motivo fue una sorpresiva revelación. Según su versión, la separación ocurrió tras presenciar a Belinda tomada de la mano de otro hombre en el aeropuerto.

“La cachó con otro hombre de la mano camino a un avión rumbo a Miami”, fue el dato dado a conocer por un reportaje de Sale el Sol en donde retoman la conversación de Rivera en el mencionado podcast.

Lupillo Rivera y Belinda se
Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

La identidad del hombre que acompañaba a Belinda permanece en el anonimato hasta la fecha. Sin embargo, en el podcast el cantante si confirmó que tuvo un noviazgo muy bonito con ella.

“Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. A lo que yo viví, disfruté, fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo”, explicó.

Estas palabras tiñen el relato de un matiz nostálgico, en el que el cantante deja claro que prefiere recordar lo agradable de su relación y dar la vuelta a la página.

La historia sentimental entre Lupillo y Belinda se remonta a su coincidencia como coaches del reality show La Voz, donde surgió la conexión que pronto se convirtió en noviazgo y posteriormente ocupó titulares en toda la farándula nacional.

Aunque el romance fue corto y pocas veces el cantante se ha explayado públicamente sobre él, ahora Rivera opta por sincerarse en un proyecto literario que promete captar a sus seguidores con detalles hasta ahora desconocidos.

En la charla, Lupillo también compartió que tanto él como Belinda mantenían una relación cordial con las respectivas familias. El cantante confesó que incluso llegaron a pensar en la posibilidad de formar una familia juntos.

Con la próxima publicación de Tragos amargos, el “Toro del Corrido” pone punto final a años de especulaciones y agrega un capítulo más al historial mediático de Belinda, una figura que continúa generando interés tanto por su carrera musical como por sus relaciones personales.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraBelindaTragos amargosredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 18 de septiembre?

Guana reconoce que se equivocó al nominar a Dalílah y Shiky

¿Qué pasó en La Casa

Ex novia de Ricardo Pérez confirma que recibió un mensaje del comediante y aclara rumores de infidelidad a Susana Zabaleta

Samii Herrera compartió detalles sobre la conversación que tuvo con el standupero

Ex novia de Ricardo Pérez

“Póngale cero”: Estudiante de preparatoria al no saber nada de la Independencia de México y confesar que sólo copia

El video generó debate sobre la educación y el conocimiento de la historia patria entre las nuevas generaciones

“Póngale cero”: Estudiante de preparatoria

Oro naranja en polvo: la especia que cura el dolor de rodilla, elimina piedras biliares y trata la cirrosis hepática

Investigaciones recientes han puesto énfasis en el papel que ciertas especias pueden desempeñar para aliviar trastornos articulares y hepáticos

Oro naranja en polvo: la

Revelan red criminal que sobornaba a elementos federales por huachicol en refinería Dos Bocas

El caso destapó una estructura jerárquica que operaba con complicidad institucional y episodios de violencia ligados a la denuncia de corrupción

Revelan red criminal que sobornaba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan red criminal que sobornaba

Revelan red criminal que sobornaba a elementos federales por huachicol en refinería Dos Bocas

Crimen en la Huasteca Potosina: una herida mortal, prisión preventiva y la investigación en busca de justicia

EEUU destapa red criminal en Playas de Rosarito controlada por la diputada morenista Hilda Brown y La Mayiza

Hernán Bermúdez llega al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, continuará su vuelo a Edomex

Caso Hernán Bermúdez: Sheinbaum afirma que “no habrá protección para nadie”, investigación seguirá su curso

ENTRETENIMIENTO

Aniversario de la Merced 2025:

Aniversario de la Merced 2025: estos son todos los sonideros gratis que se presentarán

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: Guana reconoce que se equivocó al nominar a Dalílah y Shiky

Superman de James Gunn llega a streaming: cuándo y dónde verla desde casa en México

TENET de Christopher Nolan volverá a los cines de México: cuándo y dónde verla

“Vámonos, mamá”: Elena Poniatowska recuerda cómo vivió con su hija el terremoto del 85 en la CDMX

DEPORTES

Místico confiesa que podría retirarse

Místico confiesa que podría retirarse de la lucha libre si pierde su máscara ante MJF: “sin ella sería algo muy complicado”

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras

Jerry Jones confirma regreso de los Dallas Cowboys a México: “cuando el Estadio Azteca este listo, nos verán allá”

Checo Pérez revela cuándo se subirá a su monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa