Aseguran que Lupillo Rivera terminó su relación con Belinda porque le fue infiel: “La cachó con otro hombre”

El cantante Lupillo Rivera vuelve a captar la atención de la prensa de espectáculos tras dar detalles inéditos sobre la verdadera razón del fin de su mediático romance con Belinda.

El artista de música regional mexicana prepara el lanzamiento de su libro Tragos amargos, donde promete exponer episodios clave de su vida personal, entre ellos su relación con la reconocida intérprete de “Ángel”.

Durante su participación en el podcast Buena vibra, Rivera relató que la ruptura con la cantante marcó un punto decisivo en su vida sentimental. Hasta ahora, poco se conocía del desenlace de su historia, pero Rivera dio a conocer que el motivo fue una sorpresiva revelación. Según su versión, la separación ocurrió tras presenciar a Belinda tomada de la mano de otro hombre en el aeropuerto.

“La cachó con otro hombre de la mano camino a un avión rumbo a Miami”, fue el dato dado a conocer por un reportaje de Sale el Sol en donde retoman la conversación de Rivera en el mencionado podcast.

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

La identidad del hombre que acompañaba a Belinda permanece en el anonimato hasta la fecha. Sin embargo, en el podcast el cantante si confirmó que tuvo un noviazgo muy bonito con ella.

“Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. A lo que yo viví, disfruté, fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo”, explicó.

Estas palabras tiñen el relato de un matiz nostálgico, en el que el cantante deja claro que prefiere recordar lo agradable de su relación y dar la vuelta a la página.

La historia sentimental entre Lupillo y Belinda se remonta a su coincidencia como coaches del reality show La Voz, donde surgió la conexión que pronto se convirtió en noviazgo y posteriormente ocupó titulares en toda la farándula nacional.

Aunque el romance fue corto y pocas veces el cantante se ha explayado públicamente sobre él, ahora Rivera opta por sincerarse en un proyecto literario que promete captar a sus seguidores con detalles hasta ahora desconocidos.

En la charla, Lupillo también compartió que tanto él como Belinda mantenían una relación cordial con las respectivas familias. El cantante confesó que incluso llegaron a pensar en la posibilidad de formar una familia juntos.

Con la próxima publicación de Tragos amargos, el “Toro del Corrido” pone punto final a años de especulaciones y agrega un capítulo más al historial mediático de Belinda, una figura que continúa generando interés tanto por su carrera musical como por sus relaciones personales.