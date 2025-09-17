¿Cuáles son las frutas de temporada para otoño y qué beneficios tienen?

Con el cambio de estación, nuevas opciones saludables vienen para poder incluir a la dieta diaria. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El descenso de las temperaturas durante el otoño impulsa la búsqueda de alimentos que fortalezcan las defensas y mantengan la vitalidad. En este contexto, las frutas de temporada se convierten en aliadas fundamentales, ya que su consumo no solo garantiza frescura y sabor, sino que también aporta nutrientes esenciales en su punto óptimo. Elegir productos propios de esta estación representa una estrategia eficaz y natural para preservar la salud.

Entre las opciones más recomendadas para estos meses destaca la manzana, reconocida por su elevado contenido de fibra, especialmente pectina, que favorece la digestión, contribuye al control del colesterol y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Además, sus antioxidantes refuerzan el sistema inmunológico. Para aprovechar al máximo sus beneficios, se aconseja consumirla con cáscara.

La pera sobresale como fuente de fibra, potasio y vitamina C, elementos que promueven la salud digestiva, previenen el estreñimiento y protegen el corazón. Su carácter hipoalergénico la convierte en una alternativa adecuada para personas con sensibilidad digestiva.

La llegada del otoño influye en la calidad y nutrientes que aportan las frutas. Foto: (iStock)

La mandarina aporta una cantidad significativa de vitamina C, lo que la hace útil para prevenir resfriados y fortalecer las defensas. Contiene también flavonoides con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Su sabor, que combina dulzura y acidez, la posiciona como una opción atractiva para meriendas saludables.

En el caso de la uva, el resveratrol que contiene actúa como antioxidante, protege el corazón, mejora la circulación y puede ofrecer efectos antienvejecimiento. Además, su aporte de azúcares naturales proporciona energía. Las variedades moradas y negras concentran una mayor cantidad de antioxidantes.

La granada, conocida como “el fruto de la vida”, destaca por su alto poder antioxidante. Su consumo contribuye a reducir la presión arterial, mejora la salud cardiovascular y ejerce efectos antiinflamatorios. Es versátil, ya que puede incorporarse en jugos, ensaladas o consumirse como snack.

Elegir las mejores opciones en el mercado ayuda a mantener el bolsillo y a aprovechar mejor los nutrientes de la fruta. Foto: (Archivo)

El higo es otra fruta relevante en esta estación, gracias a su riqueza en fibra, calcio y antioxidantes. Favorece la digestión, fortalece la salud ósea y puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. Puede disfrutarse tanto fresco como seco, aunque en su versión deshidratada presenta una mayor concentración de azúcares.

Por último, la calabaza, un fruto clásico de la temporada que se caracteriza por ser rico en betacarotenos (precursor de la vitamina A). Fortalece la visión, protege la piel y mejora el sistema inmunológico. También contiene fibra, potasio y vitamina C, lo que la hace ideal para la salud del corazón y la digestión.

Consumir frutas propias del otoño no solo resulta más económico y sostenible, sino que también responde a las necesidades nutricionales específicas de esta época.