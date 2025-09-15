México

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Más de 3 mil dosis de diferentes drogas fueron incautadas

Por Luis Contreras

Elementos de seguridad realizaron el arresto de cuatro personas en Sinaloa debido a que viajaban en un vehículo, iban armados, con chalecos tácticos y dosis de diversas drogas.

La captura de los cuatro individuos fue realizada en el municipio de Navolato e informada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado el 14 de septiembre.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban labores de patrullaje en el poblado Dautillo, lugar donde fueron capturados los sujetos de los que no fueron revelados sus nombres. Las imágenes compartidas por la SSP muestran que tres chalecos cuentan con al leyenda “FUERZAS ESPECIALES”, mientras que en el cuarto aparece la leyenda “Ejército Mexicano”.

Junto con los cuatro capturados, fueron incautados un vehículo Jeep que no tiene placas, tres fusiles y un par de armas de fuego, así como 35 cargadores, 738 cartuchos de diferentes calibres y ocho placas balísticas.

Las sustancias aseguradas

Además del material bélico, a los ahora detenidos les fueron halladas mil 832 dosis de una sustancia con las características de la metanfetamina, además de otras mil 208 dosis de presunta marihuana, a lo que se se suman 246 dosis de un polvo blanco, posible cocaína.

Es decir, en total fueron aseguradas tres mil 286 dosis de diversas sustancias ilícitas.

“Los civiles, el vehículo y demás objetos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las investigaciones pertinentes”, es parte del informe de la institución estatal.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSP estatal mantuvieron coordinación con la Marina para realizar los arrestos.

Maestra muere durante ataque armado en Sinaloa

En Navolato, específicamente en la carretera que conecta Altata y Nuevo Altata, una mujer de 39 años murió por el fuego cruzado en la zona. Fue le 13 de setiembre que Jesamel “N” viajaba con su esposo y dos hijas.

En algún punto, la familia se encontró con un grupo de personas, quienes primero accionaron sus armas al aire y posteriormente atacaron la unidad de forma directa, lo que provocó la muerte de la maestra.

Por su parte, a inicios de septiembre fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en Navolato, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad, además de la suspensión de clases presenciales en escuelas de nivel básico.

