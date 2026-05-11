México

Tres hombres asesinan a un adolescente de 15 años en el Edomex: este es el tiempo que pasarán en prisión

El crimen ocurrió en el municipio de Zinacantepec

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Los tres hombres fueron sentenciado a más de seis décadas tras las rejas, cada uno. Crédito: FGJEM
Los tres hombres fueron sentenciado a más de seis décadas tras las rejas, cada uno. Crédito: FGJEM

Un juez del Estado de México sentenció a 62 años de prisión a cada uno de los tres hombres responsables del homicidio de un adolescente de 15 años, ocurrido en el municipio de Zinacantepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó mediante un comunicado de prensa que logró la condena tras acreditar que los sentenciados persiguieron, golpearon y apuñalaron a la víctima hasta causarle la muerte.

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El juez encargado del caso ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de los tres culpables, identificados como José Guadalupe García Gamboa, Eduardo Mendiola Gamboa y Alejandro Camacho Gamboa.

Los tres hombres fueron sentenciados por el delito de homicidio en agravio de un menor de edad, del cual no se reveló la identidad.

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Los tres sentenciados quedaron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Santiaguito”, ubicado en el kilómetro 4.5 del camino a Villa Almoloya de Juárez, en la localidad de Santiaguito Tlalcilalcalli, en el Estado de México. El penal, administrado por el gobierno estatal, alberga a más de 3 mil internos entre hombres y mujeres sentenciados por delitos del fuero común.

Los tres sentenciados comparten el apellido maternoGamboa, lo que sugiere un posible vínculo familiar entre ellos. La FGJEM no precisó la relación entre los tres hombres en su comunicado.

Así ocurrió el crimen en Zinacantepec

Los hechos ocurrieron en mayo de 2014, en calles del municipio de Zinacantepec, en el Estado de México.

La víctima, un adolescente de 15 años, se encontraba acompañado de otra persona al interior de una tienda cuando José Guadalupe García Gamboa comenzó a agredirlo.

Las investigaciones revelaron que ante la situación, el menor y su acompañante decidieron retirarse del lugar.

Dibujo de dos hombres agrediendo a una figura encapuchada en el suelo en una calle oscura con edificios. Uno de los atacantes lleva un cuchillo.
Las autoridades señalaron que José Guadalupe García fue quien atacó con un objeto punzocortante a la víctima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la agresión no terminó ahí. García Gamboa y Eduardo Mendiola Gamboa persiguieron al adolescente.

En algún punto de las calles del municipio mexiquense, Alejandro Camacho Gamboa los interceptó, y entre los tres atacaron físicamente a la víctima.

Durante la agresión, fue García Gamboa quien hirió al menor con un objeto punzocortante. La herida le causó la muerte.

El acompañante del adolescente presenció los hechos, dato que resultó clave para que el Ministerio Público pudiera identificar posteriormente a los tres responsables.

La FGJEM identificó a los responsables e inició el proceso de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación.

A través de la información recabada, las autoridades lograron identificar a los tres culpables y solicitaron ante la autoridad competente las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio.

Elementos de la FGJEM ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de García Gamboa, Mendiola Gamboa y Camacho Gamboa.

Los tres fueron ingresados al penal de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, donde quedaron a disposición del juez que finalmente los encontró penalmente responsables y dictó la sentencia condenatoria, 12 años después del crimen.

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