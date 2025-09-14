La maestra Jesamel fue asesinada en fuego cruzado cuando viajaba en su auto al lado de sus bebés y su esposo en Sinaloa

Una maestra muere en ataque armado contra familia en Nuevo Altata, Navolato. (Imagen de Archivo/ JOSÉ BETANZOS/ CUARTOSCURO)

La tarde del pasado sábado 13 de septiembre de 2025, una maestra de 39 años perdió la vida al quedar una familia en medio de un ataque armado en Nuevo Altata, Navolato, mientras iban de camino a una tienda de autoservicio.

De acuerdo con información difundida por Línea Directa, el hecho ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado sobre la carretera que conecta Altata y Nuevo Altata.

La víctima, identificada como Jesamel “N”, viajaba acompañada de su esposo y sus dos hijas, una de entre dos y tres años y una recién nacida de dos meses, según detalló el medio local. El grupo circulaba en un automóvil sedán blanco cuando se encontraron de frente con sujetos armados.

Otros detalles de los hechos

Las autoridades correspondientes resguardaron la escena del crimen y abrieron indagatorias. (Imagen de Archivo/ Europa Press)

De acuerdo con la información difundida por Línea Directa, los agresores dispararon al aire primero y después abrieron fuego directamente contra el vehículo familiar.

Según el reporte de las autoridades, Jesamel “N” recibió un disparo en la cabeza, lo que le ocasionó una muerte inmediata. El resto de la familia, es decir, su esposo, su , no presentaron lesiones tras el ataque.

El evento fue reportado cerca de las 19:00 horas al número de emergencias y, de acuerdo con lo señalado por la misma fuente, elementos de la Secretaría de Marina se desplazaron al sitio para resguardar la escena y confirmar el fallecimiento.

Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro mientras personal de la Dirección General de Investigación Pericial inició los trabajos de campo correspondientes.

Las autoridades dieron aviso a la Policía de Investigación, la cual quedó a cargo de las primeras indagatorias. El cuerpo de la víctima fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. El protocolo indica que, tras estos procedimientos, los restos serán entregados a los familiares para su sepultura.

Línea Directa detalló que la violencia armada continúa afectando a la región y que este evento se suma a otros ataques reportados el mismo día en localidades cercanas, como Altata e Isla Cortés, donde también resultaron personas lesionadas.

Otros hechos ocurridos en la región

Un hotel y la sindicatura de Altata también fueron atacados, dejando heridos y daños materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del sábado en el municipio de Navolato se vio marcada por una serie de enfrentamientos cuando sujetos armados protagonizaron ataques en Altata e Isla Cortés, de acuerdo con información divulgada por Línea Directa.

Estos hechos dejaron a un hombre y una mujer con lesiones, daños en la fachada de la sindicatura y un hotel incendiado en las inmediaciones de la carretera Navolato-Altata.

Según detalló Línea Directa, los primeros reportes al número de emergencia alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que activó el protocolo de movilidad de la Secretaría de Marina y de la policía municipal.

Los inmuebles atacados, la sindicatura y un hotel que se encuentra a poca distancia del edificio público, fueron blanco de disparos y, posteriormente, uno de ellos registrado bajo llamas. El incendio en el hotel fue atendido por el cuerpo de Bomberos de Navolato.

Fuentes extraoficiales indicaron que también resultó dañada la caseta de acceso al fraccionamiento Isla Cortés, conocido como Nuevo Altata. Línea Directa señaló que los agresores dispararon contra este puesto algunos minutos antes de los ataques principales.

De acuerdo con datos recopilados por el medio local, Arleth “N”, de 30 años, y Luis “N”, de 19, sufrieron heridas durante las agresiones. Ambos permanecían en las inmediaciones de los inmuebles atacados cuando iniciaron las detonaciones. No se han dado a conocer detalles sobre su condición, mientras las autoridades continúan con las primeras indagatorias.

Los hechos violentos ocurridos en Navolato forman parte de una serie de incidentes de alto impacto reportados en las últimas horas, incluido el asesinato de un hombre dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Ciudades Hermanas.

El medio puntualizó que tanto la presencia de las fuerzas federales como las investigaciones de la Policía de Investigación permanecerán activas hasta esclarecer cada uno de los casos registrados durante la jornada.