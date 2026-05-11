Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.
La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.
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Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Mala calidad del aire en CDMX y Edomex
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto".
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Los ciudadanos deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 4, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.
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En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
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Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
Tlalpan (AJM): Mala
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Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
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Coyoacán (CCA): Mala
Cuajimalpa (CUA): Mala
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Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
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Iztacalco (IZT): Aceptable
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Aceptable
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Aceptable
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Aceptable
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Buena
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Buena
Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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