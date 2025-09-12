México

Autoridades aseguran explosivos, cargadores y cartuchos en Navolato, Sinaloa

La Fiscalía General de la República ya encuentra realizando las indagatorias correspondientes

Por Guadalupe Fuentes

Los artefactos se encontraron tras
Los artefactos se encontraron tras un recorrido por la zona

Elementos de diferentes instituciones de seguridad llevaron a cabo un recorrido por el poblado de Iraguato, en el poblado de Navolato, Sinaloa, en donde se encontraron 10 artefactos explosivos improvisados, tres cargadores para fusiles AK-47, 58 cartuchos calibre 7.62×39 milímetros y una pechera táctica de tela en color beige.

La operación fue llevada a cabo por integrantes de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguraron que los artefactos explosivos ya fueron inhabilitados y que actualmente ya se encuentran realizando las indagatorias correspondientes.

Los artefactos ya fueron resguardados
Los artefactos ya fueron resguardados

Por otra parte, este no ha sido el único aseguramiento que han realizado las corporaciones de seguridad durante este año, pues el 16 de agosto de este año, se llevó a cabo un operativo en los municipios de Navolato y San Ignacio, donde detuvieron a dos civiles y decomisaron un arsenal compuesto por seis mil 698 cartuchos útiles de diversos calibres, cinco armas de fuego, 49 uniformes camuflados, así como vehículos y equipo táctico.

En los poblados de Las Lajas y Valle Hondo, pertenecientes a San Ignacio, se realizaron recorridos terrestres y aéreos que permitieron a los efectivos localizar un campamento utilizado por grupos delictivos. En ese lugar, el personal naval aseguró dos rifles, tres mil 267 cartuchos útiles, un artefacto explosivo improvisado y 49 uniformes camuflados tácticos.

Además, se encontraron 41 impermeables nuevos, veintiún pares de botas nuevas, cinco vehículos de distintas marcas y una motocicleta, todos ellos abandonados. Y tanto el artefacto explosivo como el campamento fueron desactivados e inhabilitados por la Marina. En otra intervención, los elementos de seguridad patrullaban el poblado de Agua Caliente, también en San Ignacio, cuando detectaron un vehículo en llamas.

Al aproximarse para inspeccionarlo, hallaron dos rifles, tres mil 135 cartuchos útiles, veinte cargadores y cinco piezas de equipos tácticos. Por su parte, en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, la Marina detuvo a dos civiles y les fue decomisado un fusil AK-47, diez cargadores, 296 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Ambos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Finalmente se informó que la operación, que incluyó la desarticulación de un campamento de resguardo y la neutralización de un artefacto explosivo, dichas acciones representan un golpe a la logística de los grupos delictivos que operan en la región, sin embargo, no fue revelado el nombre de las células delictivas a las que pertenecían.

