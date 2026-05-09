Difunden mensajes que habría enviado Fernando Yael N a un amigo el día que su madre desapareció: es el principal sospechoso

El joven de 22 años es el principal sospechoso de la desaparición.

Luego de que se diera a conocer que un joven de 22 años de edad, identificado como Fernando Yael N, fue detenido por ser el sospechoso de haber estado involucrado en la desaparición de su propia madre, una mujer de 55 años identificada como Teresa Guadalupe, hecho que él mismo denunció, se dio a conocer que la noche en la que se registró el extravío, él y un amigo suyo tuvieron una conversación por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, en la que presuntamente se ponían de acuerdo para ir de fiesta.

Las capturas de pantalla de los mensajes fueron obtenidas por el periodista Carlos C4 Jiménez, quien los difundió por medio de su cuenta de X.

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Estos mensajes forman parte de la línea de investigación que sigue la Fiscalía Capitalina en contra del joven, quien se encuentra detenido por el delito de desaparción.

En la conversación, Fernando Yael N reconoce que su madre se molestó con él por temas escolares, por lo que no le dio dinero ni lo dejó salir a convivir con su amigo.

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“Máximo 20 minutos nada más. Le digo a mi mamá que pues me dé dinero, que me descuente de mi semana y ya va?”, se lee en uno de los mensajes que envió el sospechoso a su amigo.

(X @c4jimenez)

También dejó ver que había consumido alcohol y cocaína en otro de los mensajes. “Como quieras, ya se me bajó con el peri”, escribió.

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Según la reconstrucción de los hechos, realizada por las autoridades, la conversación comenzó poco antes de la media noche del 25 de abril y se prolongó por la madrugada.

El amigo de Fernando Yael insistió en que saliera para seguir de fiesta, y el joven aseguró que no tardaría en salir, sin embargo, entre la 1:20 y 1:40 de la mañana dejó de responder los mensajes.

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Ese lapso fue considerado clave por los investigadores, pues se presume que en esos minutos Fernando Yael habría atacado a su madre dentro del domicilio. Antes de que dejara de responder, el amigo le preguntó al joven si estaba todo bien, pues se había escuchado un ruido, a lo que le respondió que sí.

“Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”, fue la respuesta que dio Fernando.

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Capturas de pantalla de WhatsApp muestran un diálogo sobre el enojo de una madre por las faltas escolares y su negativa a pagar los lentes de su hijo, además de una conversación con "Yael Berrinches" con la imagen de un personaje animado amarillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, su amigo le dijo que lo esperaría solamente cinco minutos más, sino, se iría del lugar, a lo que Fernando le respondió que “ah, no, perdón. Me confundí con las de mi carro. Estoy pedo”.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el 25 de abril, sin embargo, el joven reportó la desaparición de su madre hasta el 1 de mayo pasado, cuando dijo a las autoridades que creyó que su madre se encontraba de vacaciones.

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Familiares y amigos de Teresa, señalaron que desconocían cualquier supuesto viaje e incluso dijeron que recibieron mensajes desde el teléfono de la mujer días después de la desaparición.

“Yo le mandé felicitaciones y ya no me contestó, ya no le llegó el mensaje”, dijo una mujer identificada como Socorro, amiga de Teresa.

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Genova, tía de la víctima, relató que madre e hijo mantenían una relación cercana. “Yo los veía muy bien a los dos porque ella quería mucho a su hijo y siempre andaban los dos”, dijo.

Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

Investigaciones apuntan a que el joven que presuntamente habría participado en la desaparición de su madre, de quien hasta el momento no se sabe dónde se encuentra, utilizaba el automóvil de Teresa, así como sus tarjetas bancarias y su dinero. El 7 de mayo pasado, el joven fue detenido y llevado al Reclusorio Norte, donde permanece.

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Hasta ahora está acusado solamente de desaparición, pues en caso de haberle quitado la vida a su madre, su cuerpo no ha sido localizado.