Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

El funcionario resultó lesionado (X/@adn40)

Por la tarde del 10 de septiembre fue atacado a balazos José Luis Corrales Serrano, quien se desempeña como titular de la Secretaría de Seguridad de Amozoc, Puebla, por estos hechos hay una persona muerta, presuntamente uno de los involucrados en el ataque.

Las autoridades estatales confirmaron el despliegue de un operativo luego de los hechos ocurridos en inmediaciones del Barrio de San Miguel, además de que el titular de Seguridad municipal resultó herido y tuvo que ser trasladado para su atención médica.

“En el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo, durante el cual el personal policial repelió la agresión por parte de civiles armados”, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

Poco después de las 3:00 de la tarde las autoridades todavía registraban operaciones en la zona en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), esta última quien inició una carpeta de investigación por los hechos.

El funcionario fue llevado a un hospital (X/@michelleriveraa)

Hay una persona muerta

El informe de las autoridades también indica que en la zona fue hallado un sujeto muerto.

“Se reporta un masculino sin signos vitales, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso”, detalla la SSP estatal.

Por su parte, reportes de medios locales indican que la agresión fue registrada frente a las instalaciones del CESSA de Amozoc. Informes preliminares señalan que Corrales Serrano se encuentra con heridas graves.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas que pudieran estar ligadas con la agresión contra los agentes de seguridad.

Dos marinos muertos en hechos diferentes

Fotografía de archivo donde aparecen varios miembros de la marina armada mexicana. EFE/ David Guzmán

El ataque con contra de José Luis Corrales sucede luego de que en días pasados la Marina informó el fallecimineto de do de sus agentes. El 9 de septiembre Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió derivado de una práctica de tiro realizada en Puerto Peñasco, Sonora.

Mientras que un día antes, el 8 de septiembre, fue informado el deceso del capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Sobre dicho sujeto, algunos informes señalan que su fallecimineto habría sido un suicidio.

"La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden“, es parte de lo compartido por la Marina el pasado 8 de septiembre.