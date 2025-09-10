México

Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

Agentes de seguridad estatales y de la Semar realizaban un operativo cuando fueron agredidos; hay un muerto

Por Luis Contreras

Guardar
El funcionario resultó lesionado
El funcionario resultó lesionado (X/@adn40)

Por la tarde del 10 de septiembre fue atacado a balazos José Luis Corrales Serrano, quien se desempeña como titular de la Secretaría de Seguridad de Amozoc, Puebla, por estos hechos hay una persona muerta, presuntamente uno de los involucrados en el ataque.

Las autoridades estatales confirmaron el despliegue de un operativo luego de los hechos ocurridos en inmediaciones del Barrio de San Miguel, además de que el titular de Seguridad municipal resultó herido y tuvo que ser trasladado para su atención médica.

“En el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo, durante el cual el personal policial repelió la agresión por parte de civiles armados”, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

Poco después de las 3:00 de la tarde las autoridades todavía registraban operaciones en la zona en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), esta última quien inició una carpeta de investigación por los hechos.

El funcionario fue llevado a
El funcionario fue llevado a un hospital (X/@michelleriveraa)

Hay una persona muerta

El informe de las autoridades también indica que en la zona fue hallado un sujeto muerto.

“Se reporta un masculino sin signos vitales, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso”, detalla la SSP estatal.

Por su parte, reportes de medios locales indican que la agresión fue registrada frente a las instalaciones del CESSA de Amozoc. Informes preliminares señalan que Corrales Serrano se encuentra con heridas graves.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas que pudieran estar ligadas con la agresión contra los agentes de seguridad.

Dos marinos muertos en hechos diferentes

Fotografía de archivo donde aparecen
Fotografía de archivo donde aparecen varios miembros de la marina armada mexicana. EFE/ David Guzmán

El ataque con contra de José Luis Corrales sucede luego de que en días pasados la Marina informó el fallecimineto de do de sus agentes. El 9 de septiembre Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió derivado de una práctica de tiro realizada en Puerto Peñasco, Sonora.

Mientras que un día antes, el 8 de septiembre, fue informado el deceso del capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Sobre dicho sujeto, algunos informes señalan que su fallecimineto habría sido un suicidio.

"La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden“, es parte de lo compartido por la Marina el pasado 8 de septiembre.

Temas Relacionados

PueblaAmozocMarinaSemarNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sinaloa reporta aumento de empleos formales durante el mes de agosto

La entidad sumó más de 10 mil nuevos puestos de trabajo respecto a julio, de acuerdo a la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa

Sinaloa reporta aumento de empleos

Clara Brugada confirma 57 heridos, 19 de ellos graves tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

La zona continúa acordonada por maniobras de enfriamiento

Clara Brugada confirma 57 heridos,

México tiene más de 4 millones de personas con analfabetismo: la SEP busca reducir la cifra en 2026

Programas innovadores y apoyos locales están cambiando la vida de quienes aprenden a leer y escribir en zonas vulnerables

México tiene más de 4

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Siete técnicos fallaron antes que él y una derrota podría acelerar decisiones en la cúpula rojiblanca

Esta es la “maldición” que

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis, restos humanos y el

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

Juez ordena detener a “El Señor de los Buques” y más socios implicados en red de huachicol fiscal de Semar

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

Muere don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado e impulsor del género norteño en Tampico

Facundo hace desplante a la prensa durante su salida de Televisa y desata críticas: “Las hace y no aguanta”

Fans acusan a Guana de tramposo y exigen a la producción que se cancele su liderazgo

DEPORTES

Esta es la “maldición” que

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras empatar contra Japón y Corea del Sur?

Canelo Álvarez revela si compraría al Atlas: “Soy un hombre de negocios”

Chinguamiga sorprende a sus fans tras aparecer en la previa del México vs Corea del Sur