Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Las clases en Navolato, Sinaloa, se suspendieron después de que se registrara una balaceras pasadas las 07:00 horas de este 2 de septiembre de 2025 | Jovani Pérez / Infobae México

La tranquilidad de Villa Ángel Flores ― sindicatura en el municipio de Navolato, Sinaloa― se vio interrumpida la mañana del martes 2 de septiembre cuando se emitieron diversas denuncias ciudadanas por supuestas detonaciones en la zona. Esta situación llevó a la suspensión de clases presenciales en varias escuelas de educación básica, según reportes de medios locales.

De acuerdo con información local, minutos antes de las 7:00 horas, algunos habitantes comenzaron a alertar sobre disparos, lo que generó preocupación entre la comunidad educativa. Ante estos reportes, las autoridades locales decidieron suspender las actividades escolares presenciales para proteger a estudiantes y personal.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Sinaloa emitió un comunicado dos horas después de la alerta, donde confirmó la llegada de denuncias y el despliegue de fuerzas conjuntas del Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”:

Las detonaciones llevaron a la cancelación del inicio de clases en secundarias técnicas ubicadas en la sindicatura de Villa de Ángel Flores | X / @GildoGarzaMx

“#SSPSinaloa informa que, este 02 de septiembre de 2025, se recibió reporte al C4i de hechos de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. El Grupo Interinstitucional implementó un despliegue en la zona. Se mantendrá informada a la población”, se lee en la publicación hecha a través de la cuenta oficial de X de la dependencia.

El regreso a la normalidad tras despliegue de seguridad estatal

El último reporte de la SSPE, emitido tan solo 32 minutos después del primer anuncio, destaca que el área fue resguarda por “autoridades de los tres niveles de gobierno”. Tras esto, según se indica, las actividades pueden desarrollarse normalmente:

“Actualización: #SSPSinaloa informa que el Grupo Interinstitucional realiza un operativo en la zona de Villa Juárez, Navolato en búsqueda de las personas armadas que fueron reportadas. El área se encuentra bajo resguardo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y es segura para el desarrollo de las actividades normales”, (sic se detalló.

El despliegue de seguridad en la región incluyó a los tres niveles de gobierno en Navolato | X / @OHarfuch

No obstante, diversos centros educativos optaron por no permitir el ingreso del alumnado a sus instalaciones. Esto último a través de diversos comunicados.

¿Hay planteles afectados por la suspensión de clases en Navolato, Sinaloa?

Entre los planteles afectados se encuentran la Escuela Secundaria Técnica (EST) Número 97 y la EST Número 51. Ambas instituciones optaron por impartir clases en línea al menos durante la jornada del martes, como medida preventiva ante la incertidumbre generada por los hechos.

Primeramente, la EST No. 51 comunicó oficialmente la suspensión de actividades a través de un mensaje dirigido a su comunidad educativa, en el que explicó que la decisión respondía a la situación de inseguridad registrada en la localidad.

La Escuela Secundaria Técnica No. 51 optó por suspender las clases presenciales en el segundo día del arranque del Ciclo Escolar 2025-2026 | X / @MLopezSanMartin

La EST #51 enfatizó en su comunicado que la prioridad de la institución es resguardar a quienes integran la comunidad educativa, reafirmando el compromiso de actuar con responsabilidad ante cualquier riesgo que amenace la seguridad de estudiantes, docentes y personal.