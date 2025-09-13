Septiembre 2025: cuánto gastan los mexicanos en la Noche Mexicana y cómo beneficia al comercio local

Cada 15 de septiembre, millones de mexicanos celebran con cena familiar y tradiciones patrias

Con la llegada de septiembre, el sentimiento patrio se hace sentir en cada hogar, ventana y calle del país. Las fiestas del 15 de septiembre, conocidas como la Noche Mexicana, no solo reúnen a familiares y amigos alrededor de la mesa, sino que también representan un motor económico para miles de negocios locales.

De acuerdo a datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que retomó la Revista del Dinero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el gasto promedio de una familia en la cena tradicional del 15 de septiembre fue de aproximadamente 6 mil pesos el año pasado, cifra que este año podría aumentar ligeramente.

El menú clásico incluye pozole, tostadas, pambazos, elotes, esquites y tamales, acompañados de tinga, pata, crema, queso y otros platillos que evocan la infancia de muchos mexicanos. Para repartir el gasto, es común que las familias recurran a la famosa “coperacha” o que cada invitado aporte algún platillo o bebida.

Impacto económico de las Fiestas Patrias en negocios locales

El impacto económico de estas festividades es considerable. Más del 86 por ciento de los mexicanos celebran la Noche Mexicana, ya sea en casa o en espacios públicos, lo que incrementa la actividad comercial en mercados, restaurantes, supermercados, tienditas de barrio y negocios ambulantes.

Con la llegada de septiembre, la Noche Mexicana no solo une a familias alrededor de la mesa, sino que también impulsa la economía local: el gasto promedio por familia en la cena tradicional del 15 de septiembre fue de 6 mil pesos el año pasado, según datos de ANPEC

De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, en 2024 se beneficiaron 107 mil negocios de todos los tamaños, generando ingresos para unas 700 mil personas y alcanzando una derrama económica superior a 8 mil 400 millones de pesos.

Además, a través del Fondo para el Desarrollo Social se otorgaron más de 276 mil créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su capacidad de operación y sostenibilidad.

Hábitos de consumo durante la Noche Mexicana

El consumo también refleja cambios en los hábitos de compra. Según un estudio de Concanaco-Servytur, el 84 por ciento de los mexicanos celebrará en casa, mientras que solo 1 de cada 10 planea festejar fuera.

Los productos más comprados incluyen refrescos (68 por ciento), botanas saladas (66 por ciento), adornos patrios (43 por ciento) y dulces o chocolates (22 por ciento). Por otra parte, el servicio de entrega a domicilio ha crecido un 19.4 por ciento, facilitando que muchos negocios locales lleguen directamente a los hogares.

Cómo celebrar y apoyar lo nuestro

Más allá de la celebración, cada peso que los mexicanos invierten en productos y servicios locales tiene un efecto multiplicador. Desde la señora que vende pozole por encargo hasta los artesanos de rebosos y sombreros, cada compra ayuda a sostener familias, pagar estudios y generar ingresos dignos.

Así, celebrar el 15 de septiembre no solo significa gritar con orgullo “¡Viva México!”, sino también fortalecer la economía local y apoyar lo que es nuestro.

Este septiembre, la invitación es clara: planear la fiesta, disfrutar de la tradición y elegir productos y servicios locales para que la Noche Mexicana tenga sabor… y también impacto positivo en la comunidad.