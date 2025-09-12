México

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

Woody, Buzz y sus amigos están cumpliendo tres décadas desde su primera aparición en la pantalla grande y lo festejarán con el público mexicano

Por Omar Martínez

Woody, Buzz y sus amigos
Woody, Buzz y sus amigos están de vuelta en la pantalla grande por festejo de aniversario. Foto: Pixar.

La espera acabó para quienes esperaban el reestreno y Toy Story ya se encuentra en las salas de cine en México.

Nuevamente, la película se proyectará en las principales cadenas cinematográficas del país para celebrar su aniversario número 30.

Woody, Buzz y todos sus amigos volverán a estar en la pantalla grande para recordar a la audiencia y sus fans la importancia de cuidar a los juguetes.

Toy Story vuelve desde este jueves 11 de septiembre a cines en todo el país, por lo que si aún no tienes los boletos o algún plan durante el fin de semana, esta es tu oportunidad para revivir tu infancia y, por qué no, para las nuevas generaciones que vean esta película en la pantalla grande.

Toy Story desde este jueves
Toy Story desde este jueves 11 de septiembre está en salas de cine en México. Foto: YouTube-

Desde el mes pasado, las principales cadenas de cine en México informaron que Toy Story estaría nuevamente en la pantalla grande para celebrar su 30 aniversario.

La preventa de boletos se abrió el pasado jueves 4 de septiembre en algunos complejos cinematográficos de toda la República Mexicana, por lo que algunos fanáticos de esta cinta animada de Disney/Pixar ya tienen su lugar asegurado para ver la cinta.

La película que trata de qué hacen los juguetes mientras los humanos no los ven es un clásico animado que no te puedes perder en la pantalla grande. Por más veces que ya la hayas visto en televisión o plataforma, es una buena oportunidad y forma de celebrar su 30 aniversario.

¿Qué les ocurre a los juguetes cuando no hay nadie delante? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En esta explosiva historia llena de diversión sobre la vida secreta de los juguetes, los juguetes del cuarto de Andy están inquietos por la llegada de un nuevo miembro del grupo, Buzz Lightyear. Buzz pasa a ser el juguete favorito de Andy en lugar de Woody, quien, en un ataque de celos, tira a Buzz por la ventana. Entonces Woody emprende una misión para salvar a Buzz y demostrar a los demás juguetes que no le ha empujado a propósito (aunque sí lo hizo, pero ¡chitón!)

¿Hasta cuándo estará Toy Story en cines de México para celebrar su 30 aniversario?

Toy Story está en cines de México desde este jueves 11 de septiembre, pero no hay fecha establecida para el retiro de carteleras.

Dependerá de la demanda de boletos y las salas disponibles de cada complejo cinematográfico para extender la proyección de la película por sus 30 años.

Pero bien, lo seguro es que desde este jueves 11 de septiembre hasta el miércoles 17, fecha en que renuevan la cartelera en todos los cines del país, estará disponible en pantalla grande.

Toy Story volvió a los
Toy Story volvió a los cines en México para festejar su 30 aniversario. Foto: DisneyLA.

Cabe destacar que, ya que se trata del 30 aniversario de la primera película, solamente será exhibida en pantalla grande Toy Story (1995), por lo que las otras tres entregas no serán proyectadas en cines.

Esta película ha marcado a muchas generaciones, desde quienes crecieron con estas cintas, como aquellos adultos que quedaron encantados con la historia de la amistad y la diversión de ser niño.

