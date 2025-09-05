Toy Story reestreno en México: arranca preventa de boletos para festejar su 30 aniversario

Toy Story festejará su 30 aniversario en México con un reestreno. Foto: Pixar.

La popular película animada Toy Story regresará a las salas de cine de México para festejar su 30 aniversario.

Hace algunos días, las principales cadenas cinematográficas del país anunciaron que nuevamente la cinta de Disney/Pixar se proyectaría en la pantalla grande.

Como se anunció anteriormente, esto será por el 30 aniversario de la cinta, ya que fue estrenada en el año (1995), por lo que nuevamente estará en las distintas salas de cine en México.

Toy Story volverá con sus principales protagonistas, Woody y Buzz Lightyear, para otra vez cautivar a la audiencia que los ha seguido por todos estos años.

Toy Story volverá a lo cines para festejar su 30 aniversario. Foto: DisneyLA.

La cinta animada será proyectada nuevamente en las salas de cine de todo el país a partir del jueves 11 de septiembre, de acuerdo con lo notificado por los distintos complejos cinematográficos.

Asimismo, los fans de esta popular película animada ya están impacientes por volver a vivir la experiencia de disfrutar la película en la pantalla grande.

Por ello, hay una buena noticia, ya que la preventa de boletos para Toy Story ya se encuentra disponible en las principales cadenas cinematográficas del país.

La preventa de boletos para Toy Story comienza este jueves 4 de septiembre. Foto: Facebook/Cinemex.

Desde este jueves 4 de septiembre, los boletos para las funciones de la película animada que relata las aventuras de los juguetes de Andy mientras él no está, ya pueden ser adquiridos por todos.

Cabe destacar que únicamente será reestrenada en cines la primera película, ya que como se mencionó anteriormente se cumplen 30 años del estreno de la cinta.

Por lo tanto y para todos los fans de Toy Story, no estará en cartelera de México la segunda, tercera y cuarta película.

Se rumora que los primeros adelantos de Toy Story 5, que se estrenará en los cines el siguiente año, se darán a conocer durante la proyección del reestreno.

¿De qué trata la primera película de Toy Story?

Toy Story (1995) es una película animada que narra la historia de un grupo de juguetes que cobran vida cuando los humanos no los ven.

El protagonista es Woody, un vaquero de tela que hasta ese momento es el juguete favorito de Andy, un niño. La llegada de un nuevo juguete, el moderno guardián espacial Buzz Lightyear, genera rivalidad entre ambos.

¿Qué les ocurre a los juguetes cuando no hay nadie delante? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En esta explosiva historia llena de diversión sobre la vida secreta de los juguetes, los juguetes del cuarto de Andy están inquietos por la llegada de un nuevo miembro del grupo, Buzz Lightyear. Buzz pasa a ser el juguete favorito de Andy en lugar de Woody, quien, en un ataque de celos, tira a Buzz por la ventana. Entonces Woody emprende una misión para salvar a Buzz y demostrar a los demás juguetes que no le ha empujado a propósito (aunque sí lo hizo, pero ¡chitón!)

A lo largo de la historia, Woody y Buzz deben superar sus diferencias y trabajar juntos para regresar a casa tras quedar accidentalmente fuera de la casa de Andy.

La trama explora temas como la amistad, los celos y la importancia de la cooperación.