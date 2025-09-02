México

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La cinta de 1995 volverá a la pantalla grande en todos los cines de México el jueves 11 de septiembre

Por Omar Martínez

La película estará en su
La película estará en su festejo de 30 años de lanzamiento. Foto. Disney Pixar.

Toy Story vuelve a proyectarse en las salas de cine en México este 2025.

La película de animación que ha cautivado a todas las audiencias, desde los más pequeños hasta los más grandes, volverá a estar en la pantalla grande por su aniversario 30.

Fue hace tres décadas que Woody, Buzz y sus amigos aparecieron por primera vez en esta historia de la vida de los juguetes mientras los humanos no los ven.

Ya han pasado 30 años desde aquella icónica frase de ‘¡Al infinito y más allá!’; de que esa amistad se demuestra con “Yo soy tu amigo fiel”.

Toy Story celebra su 30
Toy Story celebra su 30 aniversario con un reestreno en cines. (YouTube)

Todas estas aventuras que llevarán al baúl de los recuerdos a aquellos que crecieron con la cinta podrán volver a vivirse en las pantallas grandes de México.

Hace algunos días, las principales cadenas de cine en el país anunciaron que nuevamente la película del estudio de Disney Pixar se estaría proyectando en las salas de cine en el país.

De acuerdo con la información compartida, será el jueves 11 de septiembre cuando Toy Story (1995) volverá a estar en las principales salas de cine en México.

Debido a la emoción que causó entre todos los fans de esta película, que están impacientes por verla nuevamente en una sala de cine como hace 30 años o la primera vez que la vieron —si es que no nacieron en esta época—, los seguidores de Woody y Buzz ya quieren adquirir sus entradas para ser los primeros en disfrutarla en pantalla grande.

Pues hay una buena noticia para ellos: ya hay una fecha de preventa de boletos para Toy Story, por lo que es importante correr por los accesos, ya que seguramente habrá un lleno total.

¿Qué les ocurre a los juguetes cuando no hay nadie delante? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En esta explosiva historia llena de diversión sobre la vida secreta de los juguetes, los juguetes del cuarto de Andy están inquietos por la llegada de un nuevo miembro del grupo, Buzz Lightyear. Buzz pasa a ser el juguete favorito de Andy en lugar de Woody, quien, en un ataque de celos, tira a Buzz por la ventana. Entonces Woody emprende una misión para salvar a Buzz y demostrar a los demás juguetes que no le ha empujado a propósito (aunque sí lo hizo, pero ¡chitón!)

Esta es la fecha de preventa de boletos para Toy Story

Según las principales cadenas de cine en todo el país, la preventa de boletos por el aniversario número 30 de Toy Story comenzará el jueves 4 de septiembre.

Por lo tanto, en unos cuantos días ya podrás adquirir los boletos para el jueves 11 de septiembre y fechas posteriores.

La preventa de boletos para
La preventa de boletos para Toy Story comienza el jueves 4 de septiembre. Foto: Facebook/Cinemex.

Toy Story ya cuenta con una saga de películas, cuatro en total, pero para este 2025 solamente se tiene contemplado que la primera película vuelve a estar en las salas de cine.

Toy Story fue estrenada en
Toy Story fue estrenada en 1995. Foto: Disney Pixar.

Toy Story (1995) es una película animada que narra la historia de un grupo de juguetes que cobran vida cuando los humanos no los ven.

El protagonista es Woody, un vaquero de tela que hasta ese momento es el juguete favorito de Andy, un niño. La llegada de un nuevo juguete, el moderno guardián espacial Buzz Lightyear, genera rivalidad entre ambos.

A lo largo de la historia, Woody y Buzz deben superar sus diferencias y trabajar juntos para regresar a casa tras quedar accidentalmente fuera de la casa de Andy.

La trama explora temas como la amistad, los celos y la importancia de la cooperación.

