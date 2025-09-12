Pensión del Bienestar 2025: esto es lo que necesitan saber los adultos mayores antes de registrarte

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de México desde 2019 con el objetivo de ayudar a la personas más vulnerables del país.
La iniciativa va dirigida a hombres o mujeres de 65 años en adelante, y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Además, este año entrega un apoyo bimestral de 6,200 pesos, mismo que los beneficiarios pueden cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.
El alcance de la política pública y la facilidad del cobro buscan no solo mejorar las condiciones materiales de las personas mayores, sino también dotar de mayor autonomía y dignidad en su día a día.
¿Qué es lo que se necesita saber antes de registrarse a la Pensión para el Bienestar?
Antes de iniciar el proceso de incorporación a la pensión, la Secretaría de Bienestar ha difundido datos relevantes que deben considerar quienes aspiren a recibir este apoyo económico, como la edad de acceso o que el trámite debe realizarse en las fechas oficiales establecidas por la dependencia.
- El registro se realiza para personas de 65 años en adelante en las fechas que se establezcan.
- Se entrega a personas de nacionalidad mexicana con residencia actual en la República Mexicana.
- Es un apoyo universal y un derecho reconocido en la constitución.
- La o el adulto mayor que participe podrá designar a una persona auxiliar al momento de su registro, quien lo apoyará con el trámite.
¿Cuándo es el próximo registro a la Pensión para el Bienestar?
El último periodo de registros a la pensión se llevó a cabo durante agosto y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuándo se abrirá una nueva convocatoria. Pero tomando en cuenta la forma en que se realizan las inscripciones, los adultos mayores que quieran incorporarse al programa deberán acudir directamente a cualquier módulo del Bienestar con la siguiente documentación:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- Teléfonos de contacto
Estos módulos brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y para ubicar el más cercano, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y ubicarlo. Finalmente, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64.