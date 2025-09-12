Pensión del Bienestar 2025: esto es lo que necesitan saber los adultos mayores antes de registrarte

a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de México desde 2019

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de México desde 2019 con el objetivo de ayudar a la personas más vulnerables del país.

La iniciativa va dirigida a hombres o mujeres de 65 años en adelante, y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Además, este año entrega un apoyo bimestral de 6,200 pesos, mismo que los beneficiarios pueden cobrar de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El alcance de la política pública y la facilidad del cobro buscan no solo mejorar las condiciones materiales de las personas mayores, sino también dotar de mayor autonomía y dignidad en su día a día.

La iniciativa va dirigida a hombres o mujeres de 65 años en adelante

¿Qué es lo que se necesita saber antes de registrarse a la Pensión para el Bienestar?

Antes de iniciar el proceso de incorporación a la pensión, la Secretaría de Bienestar ha difundido datos relevantes que deben considerar quienes aspiren a recibir este apoyo económico, como la edad de acceso o que el trámite debe realizarse en las fechas oficiales establecidas por la dependencia.

El registro se realiza para personas de 65 años en adelante en las fechas que se establezcan.

Se entrega a personas de nacionalidad mexicana con residencia actual en la República Mexicana.

Es un apoyo universal y un derecho reconocido en la constitución.

La o el adulto mayor que participe podrá designar a una persona auxiliar al momento de su registro, quien lo apoyará con el trámite.

La Pensión para el Bienestar va dirigida a personas de 65 años en adelante (X@apoyosbienestar)

¿Cuándo es el próximo registro a la Pensión para el Bienestar?

El último periodo de registros a la pensión se llevó a cabo durante agosto y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuándo se abrirá una nueva convocatoria. Pero tomando en cuenta la forma en que se realizan las inscripciones, los adultos mayores que quieran incorporarse al programa deberán acudir directamente a cualquier módulo del Bienestar con la siguiente documentación:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Teléfonos de contacto

Estos módulos brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y para ubicar el más cercano, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ y ubicarlo. Finalmente, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64.