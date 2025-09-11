México

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

El legendario actor mexicano vuelve a los escenarios con la obra ‘Aquí entre dos’, demostrando que ni una lesión ni el paso del tiempo pueden apagar su amor por la actuación

Por Armando Guadarrama

Mauricio Herrera regresa al teatro
Mauricio Herrera regresa al teatro a los 91 años tras superar una lesión en la pierna.

El regreso de Mauricio Herrera al escenario, a sus 91 años, se produce en un contexto marcado por una recuperación física desafiante y una vitalidad artística inquebrantable.

El actor, que actualmente requiere de una andadera o silla de ruedas para desplazarse debido a una lesión en la pierna, ha decidido no abandonar el teatro y celebra siete décadas de trayectoria con la obra Aquí entre dos, escrita por su hijo Alejandro Herrera.

El pasado 3 de septiembre, Mauricio Herrera volvió al Teatro Rafael Solana para protagonizar esta puesta en escena, que permanecerá en cartelera hasta el 26 de noviembre de 2025.

El actor celebra siete décadas
El actor celebra siete décadas de carrera con la obra 'Aquí entre dos', escrita por su hijo Alejandro Herrera (Cuartoscuro)

La obra, concebida como un recorrido íntimo por la vida del actor, entrelaza recuerdos, confesiones y fragmentos de su espectáculo Con cierto miedo.

Según explicó el propio Herrera en entrevista con TVyNovelas, Aquí entre dos es una travesía de los 91 años que tengo, de todo lo que he vivido desde que tengo uso de razón hasta la actualidad. Hablaré de todo lo que me ha sucedido y de lo que ha ocurrido a mi alrededor, que es muy importante. En realidad es una entrevista que me hace mi hijo Alejandro, él me va llevando por ese camino a través de los años que he convivido en este maravilloso mundo”.

El actor y comediante mexicano, conocido por su participación en teatro, televisión y cine, ha convertido el escenario en su segunda casa. Herrera sostiene que la actuación es una pasión irrenunciable: “Yo no puedo dejar la actuación, eso es imposible, nací en el teatro, tengo 70 años haciéndolo, y para mí es un placer muy grande seguir entreteniendo al público. He estado más de 20 mil horas parado a un escenario, entonces no me canso, el trabajo me da energía”, declaró a TVyNovelas.

Además, subrayó el valor formativo del teatro para cualquier intérprete, afirmando que “es muy emocionante hacer teatro, una experiencia que todo actor debe asumir para formarse, es una emoción que no tiene precio”.

En el plano personal, Mauricio Herrera ha llevado una vida alejada de los escándalos. El propio actor relató que “afortunadamente he llevado una vida sin escándalos, tranquila, me he casado dos veces, tengo tres hijos y cuatro nietos”.

Herrera utiliza andadera o silla
Herrera utiliza andadera o silla de ruedas debido a una operación que afectó su movilidad (Cuartoscuro)

Su primer matrimonio fue con la actriz Julieta Bracho, a quien describió con afecto: “Un ser maravilloso que sigo queriendo muchísimo, la admiro, es un gran ser humano, la mamá de Alejandro y de Claudio, pero nos separamos porque nuestros caminos sufrieron una bifurcación que ni sabemos por qué, pero nos apartamos y cada quien empezó una vida diferente”.

El estado de salud de Mauricio Herrera ha sido motivo de atención tras una intervención quirúrgica que afectó su movilidad. En conversaciones con diversos medios, el actor explicó que una operación de columna derivó en la pérdida de movilidad en su pierna izquierda, un efecto que él mismo calificó como “daño colateral”.

“Muy bien, estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna (…) un daño colateral fue el pie que me lo desconectaron”, detalló el actor, según recogen medios de comunicación. Herrera precisó que durante el procedimiento sufrió una dislocación en el cuello del pie, entre el tobillo y este, lo que le hizo perder espacio en la articulación debido a las maniobras médicas.

Mauricio Herrera mantiene una vida
Mauricio Herrera mantiene una vida personal alejada de escándalos y valora a su familia (Foto: Cuartoscuro)

El actor, con más de 50 años de carrera, manifestó que está en proceso de recuperación y que su principal objetivo es recuperar la funcionalidad del pie. “Estoy tratando de recuperarlo (el pie) para poder caminar y eso es lo único que tengo”, aseguró.

Para facilitar su movilidad, Herrera explicó que utiliza un alambre en el pie, lo que le permite bajar y caminar: “Este pie no puedo hacerlo así (flexionarlo). Le puse un alambre para que me lo detenga y pueda yo bajar y caminar”, subrayó en su diálogo con los medios.

