90’s Pop Tour Antro: elenco da detalles del próximo concierto de tres días en la CDMX

Este será el elenco que se presentará en el 90's Pop Tour en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@boboproducciones.

El 90’s Pop Tour se renueva y ahora presentará su formato Antro, que será un concierto, el cual ya está programado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Tras haberse presentado 25 veces en la Arena Ciudad de México, ahora cambiarán de sede, por lo que se trasladarán a este famoso recinto de la capital del país. El formato también se renovará y ahora será en una versión ‘Antro’, donde estarán las canciones más importantes de la década de los noventas.

Ari Boroboy, organizador de este concierto y el nuevo concepto del 90’s Pop Tour, reveló los detalles junto con todo el elenco en una conferencia de prensa.

“En este antro vamos a escuchar las canciones de todos estos artistas que están y que estamos arriba del escenario y de muchos otros artistas también mezclados junto con la nuestra”, expuso el productor y dueño de Bobo y exintegrante de OV7.

Artistas dieron detalles y explicaron la diferencia del 90's Pop Tour y el 90's Pop Tour Antro. Foto: Instagram/@boboproducciones.

Boroboy explicó la diferencia entre el 90’s Pop Tour que llenó más de 20 Arenas Ciudad de México y donde se presentará en el Auditorio Nacional.

“¿Cuál es la diferencia? Que los artistas originales estaremos en nuestra mejor versión arriba del escenario. ¿Cómo no?”, refirió Ari.

El cantante añadió que después de nueve años de este concepto noventero de pop musical, ahora decidieron traer el ‘Antro’ en el Auditorio Nacional.

Añadió que la mitad de los asientos de abajo se quitarán para que las tres noches de concierto se conviertan en una pista de baile para simular un antro noventero.

“Bienvenidos todos los que quieran bailar, todos aquellos noventeros que quieran hacer cardio y bajar un poquito de peso, sudar y pasarla bien, bienvenidos a partir del 24 de octubre aquí en el Auditorio Nacional”, mencionó el cantante.

Señaló que serán tres fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuando se lleve a cabo el 90’s Pop Tour Antro.

El concierto será en el Auditorio Nacional con ya tres fechas confirmadas. Crédito: Instagram/@boboproducciones

Por su parte, en la conferencia de prensa, Anggie Taddei de JNS mencionó que será una experiencia totalmente única e irrepetible, así como nunca antes vista.

Detalló que los artistas estarán en el escenario cantando las canciones, pero como se escuchaban en los antros de los noventas.

¿Cuándo serán las fechas del 90’s Pop Tour Antro en el Auditorio Nacional de la CDMX?

De acuerdo con lo anunciado y confirmado por todo el elenco, las tres fechas confirmadas serán el viernes 24, sábado 25 y domingo 26.

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, The Sacados, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

Estos son los artistas confirmados para el concierto del Auditorio Nacional. Foto: Instagram/@90spoptour.