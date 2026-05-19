Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez durante una conferencia de prensa (Gob. Sinaloa)

Luego de que Gerardo Mérida Sánchez se entregara a las autoridades de Estados Unidos, en dicho país ya fue definida la fecha para que se desarrolle la audiencia en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa bajo la administración del ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Cabe destacar que Mérida Sánchez es acusado en Estados Unidos de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. De manera específica, al hombre se le acusa de:

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Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

La fecha para la audiencia en EEUU

Ahora bien, la siguiente audiencia para el hombre fue fijada para el 1 de junio, según determinó la Corte de Nueva York, sitio donde ocurre el proceso legal en contra del mexicano.

Gerardo Mérida Sánchez es acusado de haber mantenido nexos con el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que el hombre compareció por primera vez el 15 de mayo pasado, uno días después de que se entregara. En dicha ocasión aseguró que es no culpable de los cargos en su contra.

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Por su parte, fue el Gabinete de Seguridad de México el que confirmó que Mérida Sánchez accedió a territorio estadounidense, llegó a Hermosillo, Sonora y usó la garita de Nogales para entrar a Arizona, ya en territorio estadounidense quedó bajo custodia.

Los presuntos sobornos de Los Chapitos

Los registros judiciales de EEUU señalan que Mérida Sánchez habría recibido dinero por parte del crimen organizado para que filtrara datos sobre los operativos de seguridad en la entidad.

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“Recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, proporcionó a los Chapitos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”, es parte del documento.

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Los otros sujetos acusados por EEUU

Además de Mérida Sánchez y Rocha Moya, hay otros sujetos acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Se trata de:

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Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Díaz Vega

Dámaso Castro Saavedra

Marco Antonio Almanza Avilés

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo

José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado

Juan de Dios Gámez Mendívil

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito

Apenas el pasado 12 de mayo, el encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, dijo que las acusaciones mencionadas son únicamente el inicio de otras acciones en territorio nacional.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas en el marco de la comparecencia de Cole.

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