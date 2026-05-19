México

Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio quería tener tres hijos con él: "No puedo compartir eso"

El actor mexicano habló de las aspiraciones familiares de su ex pareja y cómo estas influyeron en su decisión de terminar la relación

Guardar
Google icon
Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se comprometieron
Alexis Ayala reveló que la diferencia en los planes sobre tener hijos fue determinante para el fin de su relación con Cinthia Aparicio (Foto: Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala reveló los motivos que impidieron cumplir el deseo de Cinthia Aparicio de formar una familia numerosa a su lado. El actor mexicano compartió que, si bien existió cariño y respeto en la relación, nunca coincidieron en sus planes personales sobre tener hijos.

Alexis Ayala explicó que Cinthia Aparicio deseaba tener tres hijos con él, pero señaló que, por razones personales y debido al momento de vida en el que se encuentra, ese proyecto familiar no era algo que él pudiera compartir.

PUBLICIDAD

Esta diferencia esencial en los planes de pareja fue determinante en la ruptura, de acuerdo con las declaraciones de Ayala.

El deseo de tener hijos y la postura de Alexis Ayala

Durante un encuentro con la prensa retomado por el periodista Alan Morales, Ayala fue tajante sobre el tema de los hijos: “Cinthia quería tener tres hijos, pero yo no puedo compartir eso”.

PUBLICIDAD

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio podrían ser papás
La decisión de Alexis Ayala de no tener más hijos respondió a su realidad familiar y a la etapa de vida en la que se encuentra actualmente (IG)

El actor subrayó que la expectativa de su expareja contrastaba de manera definitiva con su propia visión sobre la familia, lo que llevó a ambos a reconocer que ya no coincidían en sus deseos futuros.

Ayala recalcó el derecho de Aparicio a buscar cumplir sus propios sueños: “Ella tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el camino por delante”, expresó, manifestando su respeto hacia la decisión tomada por su exesposa y la libertad que tiene para perseguir sus objetivos personales.

Las razones detrás de la decisión de Alexis Ayala

Respecto a sus motivos, Ayala indicó que la distancia generacional y su realidad familiar actual fueron determinantes. El actor detalló: “Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. No puedo compartir que tengamos tres hijos, no puedo compartir otras cosas... Viví un amor maravilloso y así fue. Merece todo mi respeto”.

El actor Alexis Ayala se casa con Cinthia Aparicio en una sorprendente ceremonia
El actor mexicano subrayó el respeto mutuo y la comunicación abierta como claves durante su relación y en el proceso de separación (@alexisayala)

Ayala, padre de dos hijas de relaciones anteriores, enfatizó que ahora su enfoque está en su familia inmediata y en las experiencias que vive con quienes lo rodean. Reconoció que sus prioridades ya no son las mismas que cuando era más joven y que disfrutar de su entorno cercano tiene para él un valor especial.

El papel de los acuerdos y el diálogo en su relación

Ayala destacó la importancia de la comunicación y la claridad en los acuerdos de pareja. Señaló: “Las cosas empiezan, las cosas terminan. Como lo dije, lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví”. El actor reiteró que establecer expectativas sinceras es fundamental para el bienestar de ambas partes, especialmente en relaciones donde los proyectos de vida pueden divergir con el tiempo.

(Instagram: @cinthiaparicio)
Tras el divorcio, Ayala y Aparicio mantendrán respeto mutuo y continuarán colaborando en proyectos profesionales previamente pactados (Instagram: @cinthiaparicio)

Tras el divorcio, Ayala y Aparicio mantendrán respeto mutuo y continuarán colaborando en proyectos profesionales ya planeados, muestra de la madurez con la que han enfrentado el fin de su relación.

En esta nueva etapa, Ayala ha declarado que valora disfrutar de su hogar, de la compañía de sus mascotas y de la convivencia con su nieto. Para él, estas vivencias representan el centro de su vida, más allá de la idea de formar una familia nuevamente.

Temas Relacionados

Alexis AyalaCinthia Apariciomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRI rechaza propuesta de Claudia Sheinbaum para posponer la elección judicial a 2028: estas son sus razones

Manuel Añorve afirmó que el aplazamiento de la elección judicial demuestra fallas en la reforma aprobada por Morena en 2024

PRI rechaza propuesta de Claudia Sheinbaum para posponer la elección judicial a 2028: estas son sus razones

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

El festival presenta su alineación para tres jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de 60 artistas que incluyen a James Blake, The Offspring, The XX, Lil Yachty y Mumford & Sons

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

Manifestantes colapsan el Periférico en protesta por un anuncio “ilegal”

Un grupo de activistas llama a las autoridades capitalinas a intervenir ante la presencia de un dispositivo que, afirman, carece de los permisos requeridos

Manifestantes colapsan el Periférico en protesta por un anuncio “ilegal”

Estrés crónico: el factor silencioso que dispara el colesterol en adultos jóvenes

Especialistas e instituciones de salud advierten que el estrés crónico actúa como un factor que modifica los niveles de colesterol

Estrés crónico: el factor silencioso que dispara el colesterol en adultos jóvenes

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: se registran lluvias intensas en Iztacalco

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: se registran lluvias intensas en Iztacalco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Detienen a en Oaxaca cuatro hombres por asesinato del líder de la organización Confederación Joven de México

FGR entrevistó a miembros de Defensa por el caso del narcolaboratorio hallado en Chihuahua

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Así vivieron aguacateros el enfrentamiento entre policías y sujetos armados en Charapan, Michoacán: “Que sea lo que Dios quiera”

ENTRETENIMIENTO

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian y prevé nuevas polémicas: “Yo me lavo las manos”

Kalimba reacciona a acusaciones de abuso que enfrenta su ex cuñado Vadhir Derbez: “No lo creo capaz”

María José anuncia nueva fecha en Auditorio Nacional: precios y preventa para ‘Ahora o Nunca Tour’

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

DEPORTES

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Liga Mx confirma horarios para la gran final entre Pumas y Cruz Azul

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”