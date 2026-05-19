Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio quería tener tres hijos con él: "No puedo compartir eso"

Alexis Ayala reveló que la diferencia en los planes sobre tener hijos fue determinante para el fin de su relación con Cinthia Aparicio (Foto: Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala reveló los motivos que impidieron cumplir el deseo de Cinthia Aparicio de formar una familia numerosa a su lado. El actor mexicano compartió que, si bien existió cariño y respeto en la relación, nunca coincidieron en sus planes personales sobre tener hijos.

Alexis Ayala explicó que Cinthia Aparicio deseaba tener tres hijos con él, pero señaló que, por razones personales y debido al momento de vida en el que se encuentra, ese proyecto familiar no era algo que él pudiera compartir.

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Esta diferencia esencial en los planes de pareja fue determinante en la ruptura, de acuerdo con las declaraciones de Ayala.

El deseo de tener hijos y la postura de Alexis Ayala

Durante un encuentro con la prensa retomado por el periodista Alan Morales, Ayala fue tajante sobre el tema de los hijos: “Cinthia quería tener tres hijos, pero yo no puedo compartir eso”.

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La decisión de Alexis Ayala de no tener más hijos respondió a su realidad familiar y a la etapa de vida en la que se encuentra actualmente (IG)

El actor subrayó que la expectativa de su expareja contrastaba de manera definitiva con su propia visión sobre la familia, lo que llevó a ambos a reconocer que ya no coincidían en sus deseos futuros.

Ayala recalcó el derecho de Aparicio a buscar cumplir sus propios sueños: “Ella tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el camino por delante”, expresó, manifestando su respeto hacia la decisión tomada por su exesposa y la libertad que tiene para perseguir sus objetivos personales.

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Las razones detrás de la decisión de Alexis Ayala

Respecto a sus motivos, Ayala indicó que la distancia generacional y su realidad familiar actual fueron determinantes. El actor detalló: “Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. No puedo compartir que tengamos tres hijos, no puedo compartir otras cosas... Viví un amor maravilloso y así fue. Merece todo mi respeto”.

El actor mexicano subrayó el respeto mutuo y la comunicación abierta como claves durante su relación y en el proceso de separación (@alexisayala)

Ayala, padre de dos hijas de relaciones anteriores, enfatizó que ahora su enfoque está en su familia inmediata y en las experiencias que vive con quienes lo rodean. Reconoció que sus prioridades ya no son las mismas que cuando era más joven y que disfrutar de su entorno cercano tiene para él un valor especial.

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El papel de los acuerdos y el diálogo en su relación

Ayala destacó la importancia de la comunicación y la claridad en los acuerdos de pareja. Señaló: “Las cosas empiezan, las cosas terminan. Como lo dije, lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví”. El actor reiteró que establecer expectativas sinceras es fundamental para el bienestar de ambas partes, especialmente en relaciones donde los proyectos de vida pueden divergir con el tiempo.

Tras el divorcio, Ayala y Aparicio mantendrán respeto mutuo y continuarán colaborando en proyectos profesionales previamente pactados (Instagram: @cinthiaparicio)

Tras el divorcio, Ayala y Aparicio mantendrán respeto mutuo y continuarán colaborando en proyectos profesionales ya planeados, muestra de la madurez con la que han enfrentado el fin de su relación.

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En esta nueva etapa, Ayala ha declarado que valora disfrutar de su hogar, de la compañía de sus mascotas y de la convivencia con su nieto. Para él, estas vivencias representan el centro de su vida, más allá de la idea de formar una familia nuevamente.