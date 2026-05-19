SRE advierte de los riesgos de cruzar hacia EEUU por ríos en temporada de lluvias

Los canales de agua en El Paso cuentan con sistemas de autolimpieza que generan fuertes corrientes internas peligrosas para cualquier persona. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El cónsul general de México en El Paso, Estados Unidos, Mauricio Ibarra Ponce de León advierte que el cruce indocumentado hacia Estados Unidos a través de canales de agua representa un peligro letal durante la temporada de riego y lluvias, cuando estos canales alcanzan su máxima capacidad, según un mensaje difundido este 18 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ibarra subrayó que estos canales, equipados con sistemas de autolimpieza, pueden arrastrar todo a su paso, generando corrientes internas imperceptibles pero lo suficientemente fuertes como para poner en riesgo la vida incluso de los mejores nadadores.

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El funcionario de la SRE destacó que el intento de cruce a pie en estas condiciones constituye una amenaza mortal y señala que la prioridad es la seguridad de las personas mexicanas y sus familias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subraya la importancia de salvaguardar la seguridad de las personas mexicanas y sus familias. Crédito: X/@SRE_mx

SRE insistió en su llamado a no exponer la vida propia ni la de seres queridos por intentos de cruce en condiciones peligrosas, recalcando que la ayuda está disponible de forma permanente.

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Las autoridades ponen a disposición la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM), accesible las 24 horas del día en el 520 623 7874, para quienes enfrenten emergencias o requieran asistencia consular.

La temporada de huracanes 2026 inicia con refuerzo de medidas preventivas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa hasta 21 ciclones en el Pacífico y 15 en el Atlántico durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de ciclones tropicales 2026 inició el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias de los tres niveles de gobierno refuerzan las labores de prevención.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló el pasado 14 de mayo en comunicado que para el Pacífico mexicano se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas ciclónicos durante la temporada. En el Atlántico, el rango estimado es de 11 a 15 tormentas tropicales.

La SSPC informó que desde el 14 de mayo se incrementó la limpieza de canales, drenajes, pasos de agua y cunetas, así como la vigilancia en zonas de riesgo y la revisión de la infraestructura de refugios temporales.

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Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan junto con la Conagua, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad para activar protocolos de emergencia en cuanto se detecte alguna contingencia climatológica.

La cónsul de Estados Unidos condena homicidio de elemento del Servicio de Protección Federal

Autoridades mantienen investigaciones tras el ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Matamoros.

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado en Matamoros, Tamaulipas, durante el fin de semana. Los agentes, asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza, fueron emboscados luego de concluir su jornada laboral.

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Tras confirmarse el asesinato, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó públicamente su condena por la muerte del agente del Servicio de Protección Federal y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En su declaración, aclaró que el personal de la institución destinado al consulado cumple exclusivamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y su personal.