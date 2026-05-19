México

SRE advierte de los riesgos de cruzar hacia EEUU por ríos en temporada de lluvias

La advertencia de personal diplomático mexicano subraya la amenaza que implican los flujos de agua desbordados

Guardar
Google icon
Los canales de agua en El Paso cuentan con sistemas de autolimpieza que generan fuertes corrientes internas peligrosas para cualquier persona. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Los canales de agua en El Paso cuentan con sistemas de autolimpieza que generan fuertes corrientes internas peligrosas para cualquier persona. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El cónsul general de México en El Paso, Estados Unidos, Mauricio Ibarra Ponce de León advierte que el cruce indocumentado hacia Estados Unidos a través de canales de agua representa un peligro letal durante la temporada de riego y lluvias, cuando estos canales alcanzan su máxima capacidad, según un mensaje difundido este 18 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ibarra subrayó que estos canales, equipados con sistemas de autolimpieza, pueden arrastrar todo a su paso, generando corrientes internas imperceptibles pero lo suficientemente fuertes como para poner en riesgo la vida incluso de los mejores nadadores.

PUBLICIDAD

El funcionario de la SRE destacó que el intento de cruce a pie en estas condiciones constituye una amenaza mortal y señala que la prioridad es la seguridad de las personas mexicanas y sus familias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subraya la importancia de salvaguardar la seguridad de las personas mexicanas y sus familias. Crédito: X/@SRE_mx

SRE insistió en su llamado a no exponer la vida propia ni la de seres queridos por intentos de cruce en condiciones peligrosas, recalcando que la ayuda está disponible de forma permanente.

PUBLICIDAD

Las autoridades ponen a disposición la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM), accesible las 24 horas del día en el 520 623 7874, para quienes enfrenten emergencias o requieran asistencia consular.

La temporada de huracanes 2026 inicia con refuerzo de medidas preventivas

Mapa de México con Océano Pacífico y Atlántico. Se ven múltiples huracanes, trayectorias blancas y rojas en Pacífico, azules en Atlántico, y zonas de calor oceánico naranja.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa hasta 21 ciclones en el Pacífico y 15 en el Atlántico durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de ciclones tropicales 2026 inició el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias de los tres niveles de gobierno refuerzan las labores de prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló el pasado 14 de mayo en comunicado que para el Pacífico mexicano se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas ciclónicos durante la temporada. En el Atlántico, el rango estimado es de 11 a 15 tormentas tropicales.

La SSPC informó que desde el 14 de mayo se incrementó la limpieza de canales, drenajes, pasos de agua y cunetas, así como la vigilancia en zonas de riesgo y la revisión de la infraestructura de refugios temporales.

Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan junto con la Conagua, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad para activar protocolos de emergencia en cuanto se detecte alguna contingencia climatológica.

La cónsul de Estados Unidos condena homicidio de elemento del Servicio de Protección Federal

Autoridades mantienen investigaciones tras el ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Matamoros.

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado en Matamoros, Tamaulipas, durante el fin de semana. Los agentes, asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza, fueron emboscados luego de concluir su jornada laboral.

Tras confirmarse el asesinato, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó públicamente su condena por la muerte del agente del Servicio de Protección Federal y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En su declaración, aclaró que el personal de la institución destinado al consulado cumple exclusivamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y su personal.

Temas Relacionados

SREEEUUTemporada De LluviasMigracionPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 18 de mayo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 18 de mayo

CDMX y varios estados esperan lluvias fuertes y altas temperaturas este 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por posibles inundaciones, granizadas y rachas de viento en distintas entidades

Infobae

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: persiste pronóstico de lluvias para el resto de la semana

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 18 de mayo EN VIVO: persiste pronóstico de lluvias para el resto de la semana

26 temblores durante esta madrugada: se han registrado 953 réplicas en Pinotepa Nacional del sismo del 4 de mayo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

26 temblores durante esta madrugada: se han registrado 953 réplicas en Pinotepa Nacional del sismo del 4 de mayo

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

La Máquina y los universitarios protagonizaron una rivalidad vibrante en Ciudad Universitaria; esa jornada cerró un ciclo y abrió nuevas oportunidades para referentes del balompié nacional

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

Definen fecha para la audiencia en EEUU de Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Detienen a en Oaxaca cuatro hombres por asesinato del líder de la organización Confederación Joven de México

FGR entrevistó a miembros de Defensa por el caso del narcolaboratorio hallado en Chihuahua

Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

ENTRETENIMIENTO

Banda MS en la Plaza de Toros México: esto cuesta el boleto más barato y el más caro para “Somos MS”

Banda MS en la Plaza de Toros México: esto cuesta el boleto más barato y el más caro para “Somos MS”

Moenia en el Palacio de los Deportes: “A estas alturas, si no nos planteamos retos, estaríamos nadando de muertito” | ENTREVISTA

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

Alexis Ayala revela que Cinthia Aparicio quería tener tres hijos con él: "No puedo compartir eso"

Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian y prevé nuevas polémicas: “Yo me lavo las manos”

DEPORTES

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026

Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk