Detienen a en Oaxaca cuatro hombres por asesinato del líder de la organización Confederación Joven de México

Los sujetos capturados (FGEO)

Las autoridades de Oaxaca informaron sobre la detención de cuatro sujetos acusados de un multihomicidio en la entidad, hechos en los que fue asesinado Iván Tomás Luis Villaseca, quien fuera líder de la Confederación Joven de México.

El arresto de los sujetos identificados como C.J.O., E.R.M., I.D.M. y F.F.S.S. fue informado el 18 de mayo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

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Los sujetos asegurados estarían ligados con el homicidio de cuatro personas, las víctimas fueron una mujer, dos hombres y un menor de edad. Los ahora detenidos habrían llegado en autos a la Central de Abasto de Oaxaca para interceptar a los afectados.

Fue el 8 de julio de 2025, cuando las víctimas, entre ellas J.Y.L.V., identificado como líder de la organización Confederación Joven de México, A.Q.H.L. (mujer), R.C.V.L. (hombre) y un menor de edad circulaban a bordo de un vehículo sobre el Periférico de Oaxaca de Juárez.

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“Al llegar a la altura del Parque del Amor, las víctimas fueron interceptadas por personas que viajaban en otros vehículos, quienes realizaron detonaciones de arma de fuego, provocando lesiones que ocasionaron la pérdida de la vida de las cuatro personas”, es parte del informe oficial.

Eentrevista con Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General de Oaxaca. El funcionario aborda la detención de cuatro personas implicadas en un caso de homicidio múltiple ocurrido en el Parque del Amor (FGEO)

Los arrestados tienen antecedentes en Puebla

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en una entrevista que los sujetos fueron detenidos como consecuencia de un punto de revisión por agentes de seguridad de Puebla.

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“A lo largo de un proceso de investigación también y de intercambio de información pudimos dar con cuatro responsables de estos hechos. Está plenamente acreditada su responsabilidad”, es parte de lo compartido por el fiscal de Oaxaca.

Mientras que el 17 de mayo la Fiscalía de Oaxaca formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso en contra de los cuatro sujetos mencionados.

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De igual manera, las averiguaciones establecen que los sujetos ahora detenidos enfrentan procesos penales Puebla por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de suministro de metanfetamina, además de portación de cartuchos de uso exclusivo de las autoridades.

El asesinato del líder transportista y el hallazgo de cuerpos

Fue en abril pasado que fue informado el asesinato de Iván Tomás Luis Villaseca, además del hallazgo de dos cuerpos dentro de las oficinas del sindicato en San Sebastián Tutla.

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Un ataque armado en Oaxaca dejó tres muertos, entre ellos el líder de la Confederación Joven, Iván Luis Villaseca. (@ClavePunt0666)

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la muerte del líder gremial, además del hallazgo de dos cuerpos en las instalaciones referidas. por lo anterior, las autoridades estatales abrieron la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026.

Tras conocer el crimen, los agentes desplegaron un operativo que derivó en el hallazgo de las unidades implicadas en el ataque y con ello poder plantear las posibles rutas de escape de los agresores.

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