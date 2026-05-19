Aplazan audiencia en EEUU de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo

"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional (Jesús Aviles/Infobae México)

Nuevamente, la audiencia en Estados Unidos de Joaquín Guzmán, alias Güero Moreno, fue aplazada. El hombre es uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera que está bajo resguardo de las autoridades en territorio estadounidense.

Además de Joaquín Guzmán, en EEUU está su hermano Ovidio Guzmán, ambos identificados como líderes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

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Audiencia es aplazada hasta finales de agosto

“La audiencia presencial programada para el 1 de junio de 2026 se cancela y se reprograma para el 31 de agosto de 2026 a la 1:30 p. m.”, se puede leer en el documento con fecha del 18 de mayo.

Dicho documento fue enviado a la jueza Jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso.

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(Anayeli Tapia/Infobae)

No es la primera vez que aplazan la audiencia

Mientras que el 9 de septiembre del año pasado, la Corte del Distrito Norte de Illinois determinó que la audiencia de Joaquín Guzmán se posponía, en dicha ocasión, hasta el 13 de noviembre de 2025, según aparece en el documento oficial.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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