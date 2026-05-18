Canelo Álvarez se mete al top 5 de mejores libra por libra del campeón peso pesado Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk reveló su top 5 de mejores peleadores de la actualidad e integró al ex campeón mexicano de las 168 libras Saúl Canelo Álvarez. Fotos: Getty Images

Oleksandr Usyk reveló su top 5 de mejores peleadores de la actualidad e integró al ex campeón mexicano de las 168 libras Saúl Canelo Álvarez.

A pesar de la expectativa por su inminente regreso al ring, donde pondrá en juego sus títulos mundiales unificados del CMB, AMB y FIB ante Rico Verhoeven, Usyk sorprendió al dejar fuera a Naoya Inoue de su selección de los cinco mejores peleadores de la actualidad cuando se le consultó al respecto.

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Top 5 de Oleksandr Usyk

Terence Crawford, respondió Usyk al ser consultado por DAZN Boxing acerca de quiénes considera los mejores cinco boxeadores libra por libra. Tras una breve pausa de tres segundos, sumó a Saúl “Canelo” Álvarez y posteriormente a Shakur Stevenson, actual campeón súper ligero de la OMB. Finalmente, Usyk completó su selección con Anthony Joshua y Greedy Belly.

Top 5 de Usyk

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Terence Crawford Canelo Álvarez Shakur Stevensón Anthony Joshua Greedy Belly

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

La amistad entre Canelo y Usyk

La relación entre Usyk y Álvarez va más allá de la rivalidad deportiva. Ambos han coincidido en distintos eventos, y sus encuentros han estado marcados por muestras de admiración y cordialidad. Ejemplo de ello fue la apuesta pública que realizó el mexicano durante la pelea de Usyk contra Daniel Dubois en el estadio de Wembley, donde invirtió medio millón y obtuvo un retorno de 630 mil.

El respeto entre ambos boxeadores ha sido constante, reforzando la imagen de camaradería que a veces se pierde en la competencia de alto nivel. El hecho de que Álvarez apostara a favor de Usyk es una muestra de confianza en el talento del ucraniano y de la sintonía que existe entre ambos.

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ARCHIVO - Oleksandr Usyk tras derrotar a Daniel Dubois en una pelea de pesos pesados, el 19 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)

Siguiente paso en la carrera de Álvarez

l futuro inmediato de Canelo Álvarez ya tiene fecha confirmada. El púgil mexicano anunció que volverá al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde defenderá un título mundial de los supermedianos. Aunque el rival oficial no ha sido anunciado, se perfila que será Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, designado por el organismo para exponer su cinturón en la misma fecha.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El regreso de Álvarez a los cuadriláteros promete ser un evento de alto perfil, dada la expectativa por su oponente y el escenario internacional elegido para la contienda. De concretarse el enfrentamiento contra Mbilli, se trataría de uno de los duelos más esperados en la división de los supermedianos para el ciclo competitivo de 2026.

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En síntesis, la selección de Usyk y los pasos futuros de Canelo subrayan el dinamismo del boxeo global, donde la admiración y la rivalidad se entrelazan en cada esquina del ring. La posibilidad de ver a estos nombres en acción, sea como aliados o como contendientes, mantiene el interés de los aficionados al máximo.