Michel, hijo de Verónica Castro, revela cómo es la relación entre la actriz y Cristian tras escándalo: “No se entienden”

Michel Castro afirma que la relación entre Verónica Castro y Cristian Castro es tensa y llena de constantes reconciliaciones familiares

Michel Castro, hijo menor de Verónica Castro, afirma que la relación entre su madre y su hermano Cristian Castro mantiene una dinámica tensa y cambiante, marcada por constantes reconciliaciones y desencuentros.

Según declaraciones de Michel al periodista Edén Dorantes, la situación no ha cambiado tras las recientes ofensas públicas que la actriz dirigió a Cristian en el programa Ventaneando, donde lo calificó de “idiota” por terminar con Victoria Kühne.

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Michel señaló que la tensión actual se debe a que “los dos son de carácter fuerte”, lo que los lleva a enfrentarse con frecuencia y, después, volver a hablarse. “No hay ningún distanciamiento”, enfatizó, y añadió que su hermano y su mamá “se pelean, se contentan, se vuelven a pelear, se vuelven a contentar y así, como todas las familias, pero están bien”.

Verónica Castro calificó a Cristian de 'idiota' en Ventaneando tras su ruptura con Victoria Kühne, intensificando la atención mediática (Vix)

Acerca del motivo que detonó la última discusión, Michel explicó que la ruptura de Cristian con Victoria Kühne —hija de amigos cercanos de Verónica— provocó incomodidad en la familia. “Obviamente le causó pena un poquito”, dijo, y consideró que su hermano debería “ponerse un poquito las pilas, o un poquito más serio”.

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Sobre la convivencia, Michel reconoció que, aunque Cristian ya no visita frecuentemente a su madre, mantienen contacto: “No se procuran tanto de verse porque Cris está la verdad muy ocupado, de giras y todo eso, pero cada que viene sí se da la vuelta”.

Respecto a la vida sentimental de su hermano, Michel puntualizó: “Cris siempre ha estado en pareja, como familia sí hemos estado pero ya tiene que encontrar a alguien que le dure un poquito más”.

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Al referirse al vínculo afectivo entre ambos, Michel reiteró: “Mi mamá adora a mi hermano, mi hermano adora a mi madre, a lo mejor no se entienden tanto, no son tan afines”. Agregó que, aunque sus diferencias sean frecuentes, el cariño permanece intacto.

Cristian Castro y Victoria Kühne terminaron su relación, situación que provocó incomodidad y pena en la familia Castro según Michel (IG)

La relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro ha sido cercana pero marcada por altibajos públicos y distanciamientos periódicos.

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En fechas recientes, Verónica Castro confirmó que la comunicación con Cristian permanece interrumpida tras una polémica pública. La actriz señala que, aunque el cariño de madre sigue, ambos mantienen distancia: “No le he hablado, ni él tampoco. Las aguas están tibias, están en stand-by”.

Entre los motivos destaca el enojo de Verónica hacia Cristian por mentiras sobre su relación sentimental con la productora Victoria Kühne y la falta de atención hacia ella en fechas importantes, especialmente el Día de las Madres.

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El más reciente disgusto entre Verónica y Cristian

Según Verónica, Cristian la puso en una posición incómoda al hacerle creer, junto con la familia de Kühne y la prensa, que sostenía un romance con la productora; después, él negó públicamente el noviazgo, lo que afectó amistades de años.

El hijo menor de Verónica Castro señala que su hermano Cristian necesita una relación sentimental más estable y duradera (Cuartoscuro)

El enojo se intensificó porque el 10 de mayo, Día de las Madres, Cristian solo le envió flores, gesto que Verónica despreció públicamente y reclamó en medios de comunicación.

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No es la primera vez que su relación pasa por crisis. En el pasado, durante el matrimonio de Cristian con Valeria Liberman, también hubo distanciamiento. Verónica declaró en su momento que no estaba feliz con la decisión de su hijo.

Cristian reconoció que vivieron episodios tensos y discusiones, pero negó que hayan existido golpes, aclarando que se trató de empujones y desacuerdos, pero nunca violencia física grave.

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