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En medio de estaciones inconclusas y obras, el Trolebús Chalco - Santa Martha cumple un año de operaciones

Las autoridades aceleraron trabajos en la última etapa de obra civil para concluir las estaciones pendientes que se ubican en los límites de la CDMX

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Trolebús Chalco-Santa Martha CDMX Edomex Chalco Iztapalapa
En medio de estaciones inconclusas y obras, el Trolebús Chalco - Santa Martha cumple un año de operaciones (Daniel Sibaja/FB)

Este lunes 18 de mayo, el Trolebús Chalco - Santa Martha del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) cumplió un año desde su apertura. Fue en 2025 que el Gobierno del Estado de México junto con las autoridades capitalinas pusieron en marcha este servicio que conectó el oriente del Valle de México.

Sin embargo, a un año de su apertura, la línea aún no opera en su totalidad pues faltan tres estaciones que están en obra negra. Fue el pasado agosto de 2025 cuando abrieron las estaciones Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal, pero faltan estaciones importantes.

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El Trolebús Elevado Chalco-Santa Marta cumplió su primer año de operación y reportó 25 millones de pasajeros desde su inauguración, según publicó el STE: “Es la primera línea metropolitana de la red de trolebús que va de Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, al municipio mexiquense de Chalco”.

Un año del Trolebús Chalco pero con estaciones inconclusas

Así avanza la obra del Trolebús Chalco (X/ @SntVTC)
Así avanza la obra del Trolebús Chalco (X/ @SntVTC)

La Línea 11 contará con 15 estaciones en total, pero tres permanecen cerradas debido a que continúan en proceso de construcción. Estas paradas no habilitadas se ubican en los límites entre la CDMX y el Valle de Chalco y tienen relevancia porque su apertura beneficiará a habitantes de la zona metropolitana.

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El avance es desigual entre las estaciones pendientes. Destaca Teotongo y La Virgen, donde ya se observan cimientos definidos y la estructura del puente peatonal. Sin embargo, en el carril elevado únicamente está lista la base central; el diseño completo aún no es visible, según imágenes publicadas por la cuenta de movilidad @SntVTC. En los últimos meses, el gobierno aceleró los trabajos para la colocación de estructuras metálicas importantes que cruzan la autopista México - Puebla.

Hasta mediados de mayo de 2026, el Trolebús Chalco-Santa Martha opera con 12 de sus 15 estaciones. Las tres estaciones faltantes siguen en construcción. Inicialmente, la empresa constructora tenía como fecha límite el 30 de abril para concluirlas, pero solicitó una prórroga a causa de complicaciones técnicas y afectaciones por la operación de la autopista México–Puebla, lo que retrasó la entrega.

Así luce la estación La Virgen del Trolebús de Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)
Así luce la estación La Virgen del Trolebús de Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

¿Cuándo concluyen las obras del Trolebús Chalco - Santa Martha?

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, informó que la intención era concluir las obras a mediados de mayo, aunque para el 15 de mayo de 2026 las labores y presencia de maquinaria continúan en el viaducto elevado donde se ubican estas estaciones.

La prórroga no implica sanción a la empresa constructora, pues las autoridades reconocen factores externos que justifican el retraso en la última parte de la edificación. Mientras tanto, los usuarios pueden trasladarse entre Santa Martha y Chalco utilizando las 12 estaciones ya en operación, mientras se espera la conclusión de las tres pendientes.

Estas son las estaciones de la Línea 11 del Trolebús que siguen cerradas:

  • Teotongo
  • La Virgen
  • Xico

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