FGR entrevistó a miembros de Defensa por el caso del narcolaboratorio hallado en Chihuahua

Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó los avances en el caso del laboratorio clandestino en Chihuahua. El vocero de la institución, Ulises Lara López, destacó que fueron entrevistados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como parte de las indagatorias.

Los militares que fueron interrogados al parecer realizaban trabajos de vigilancia perimetral luego del hallazgo de las instalaciones donde se producían drogas sintéticas de manera clandestina.

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Cabe recordar que, en acciones anteriores, la FGR ya había citado a agentes de seguridad a declarar por el caso. Incluso el pasado 7 de mayo fue registrada la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a las instalaciones de la FGR Chihuahua.

Los reportes indican que en el sitio

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Busca identificar dueños del lugar y empresas proveedoras

Durante el mensaje compartido el 18 de mayo, el funcionario también informó que la zona actualmente está resguardada y hay trabajos de embalaje y traslado de las sustancias halladas en el lugar, para que las mismas puedan ser eventualmente destruidas.

“Esta Fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras”, expuso Lara López

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INFORMACIÓN EN DESARROLLO...