México

CDMX y varios estados esperan lluvias fuertes y altas temperaturas este 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por posibles inundaciones, granizadas y rachas de viento en distintas entidades

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Mapa de México con Océano Pacífico y Atlántico. Se ven múltiples huracanes, trayectorias blancas y rojas en Pacífico, azules en Atlántico, y zonas de calor oceánico naranja.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte combinación de calor extremo, lluvias fuertes y vientos en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este 19 de mayo una combinación de calor intenso, lluvias fuertes, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas regiones del país, de acuerdo con el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, mientras que la onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional.

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El organismo explicó que diversos sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, una línea seca en el norte del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, favorecerán condiciones de inestabilidad durante las próximas horas.

Además, continuará la circulación anticiclónica sobre el Golfo de México, lo que mantendrá temperaturas extremadamente altas en entidades del norte, occidente, sur y sureste del país.

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Vista aérea de la Ciudad de México con la Torre Latinoamericana y otros rascacielos. Grandes nubes de lluvia oscuras cubren el cielo del atardecer.
México enfrentará este 19 de mayo condiciones climáticas extremas con lluvias, granizo y onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas afectarán al centro y noreste del país

Las entidades con mayor riesgo de lluvias muy fuertes serán:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz

En estas zonas se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se pronostican lluvias fuertes para:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Chiapas
Inundaciones Edomex caos vial lluvias
El SMN prevé lluvias fuertes en gran parte del país acompañadas de actividad eléctrica y granizo. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Mientras tanto, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca registrarán intervalos de chubascos.

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían generar:

  • Encharcamientos urbanos
  • Inundaciones repentinas
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Caída de árboles y anuncios
  • Reducción de visibilidad en carreteras por bancos de niebla

Valle de México: tarde lluviosa y riesgo de granizo en CDMX

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevé un amanecer con ambiente fresco, presencia de bruma y cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en el norte, centro y oriente del Estado de México, así como en distintas alcaldías capitalinas.

Las temperaturas estimadas para la capital serán:

  • Mínima: 12 a 14 °C
  • Máxima: 27 a 29 °C

En Toluca se esperan temperaturas de entre 7 y 24 grados.

Tormenta en Toluca
El SMN alerta por fuertes vientos en el norte y centro del país con rachas de hasta 70 km/h. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

También habrá rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda asegurar objetos ligeros y extremar precauciones al conducir.

Onda de calor mantendrá temperaturas de hasta 45 grados

Pese a las lluvias, la onda de calor seguirá afectando gran parte del país. Los estados más afectados por temperaturas extremas de entre 40 y 45 grados serán:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

En otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos y Quintana Roo, las temperaturas alcanzarán entre 35 y 40 grados.

La onda de calor mantiene temperaturas de hasta 45 grados en varias regiones del país. EFE/ José Méndez
La onda de calor mantiene temperaturas de hasta 45 grados en varias regiones del país. EFE/ José Méndez

Durante las últimas horas, algunos de los registros más altos del país fueron:

  • Torreón, Coahuila: 40.8 °C
  • Campeche: 40.6 °C
  • Mérida, Yucatán: 40.5 °C
  • Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 39.6 °C

En contraste, zonas serranas de Durango, Chihuahua y Baja California reportaron temperaturas bajo cero.

Vientos fuertes y posibles torbellinos encenderán alertas en el norte

Otro de los fenómenos que mantendrán vigilancia este lunes serán los fuertes vientos previstos para el norte del país.

En Coahuila podrían formarse torbellinos, mientras que Sonora y Chihuahua registrarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora acompañadas de tolvaneras.

Además, habrá vientos intensos en:

  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • San Luis Potosí
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Las autoridades meteorológicas pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales debido a que las ráfagas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y afectar la visibilidad en carreteras.

Imagen satelital de la Tierra mostrando un gran sistema de tormentas con relámpagos sobre México y Centroamérica, con fronteras nacionales delineadas.
Fuertes vientos afectarán distintas regiones de México con rachas que podrían superar los 70 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pacífico, Golfo y sureste también tendrán condiciones adversas

En el Pacífico Sur, especialmente en Guerrero y Chiapas, se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche, mientras que Oaxaca registrará chubascos con actividad eléctrica.

En el Golfo de México, Veracruz y Tamaulipas enfrentarán precipitaciones intensas, además de oleaje de hasta dos metros en zonas costeras.

Por otra parte, en la Península de Yucatán continuará el ambiente extremadamente caluroso, aunque con lluvias aisladas en Quintana Roo y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional informó además que vigila la aproximación de una onda tropical hacia el sureste mexicano, sistema que podría incrementar las lluvias en los próximos días.

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