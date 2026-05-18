Caifanes reivindica a madres buscadoras: “Lo que no hace el Estado lo están haciendo ellas”

Saúl Hernández, líder de Caifanes, se presenta en concierto mientras la imagen se fusiona con un mensaje de protesta por los más de 133 mil desaparecidos y sus madres. (Instagram: Caifanes / Especial Infobae)

La crisis de personas desaparecidas en México estuvo presente en el concierto que Caifanes ofreció este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Antes de interpretar “Antes de que nos olviden” —tema inspirado en la masacre de Tlatelolco de 1968—, Saúl Hernández, vocalista de la banda, reconoció la labor de los colectivos de madres buscadoras.

Saúl Hernández: “Su lucha es muy desgarradora”

Frente a más de 23 mil asistentes, Hernández cuestionó la inacción del Estado mexicano ante la problemática de los desaparecidos. Señaló que, lejos de atender la crisis, el gobierno invisibiliza el trabajo de las madres buscadoras.

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“Su lucha es muy desgarradora, pero es importante darles participación y es importante darles las gracias. Lo que no está haciendo el Estado lo están haciendo ellas”, expresó.

Hernández también criticó la violencia contra las mujeres en el país. “Y lo más triste de todo es que las mujeres son asesinadas por muchas razones, pero lo más triste es porque los asesinos pueden y eso es inaceptable”, sostuvo.

En X —antes Twitter—, la postura del grupo circuló ampliamente. Diversos usuarios consideran que la intervención de Hernández y la banda contribuye a visibilizar la crisis de desapariciones y a desafiar el discurso oficial que minimiza el problema.

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La banda Caifanes proyecta un mensaje de apoyo a las madres buscadoras y a las más de 133 mil personas desaparecidas en México durante su concierto, visibilizando la crisis humanitaria. (Captura de pantalla: X / Nallely Roldán)

Crítica a Isabel Díaz Ayuso

La reciente actuación de Caifanes en el Palacio de los Deportes también tuvo eco en España. Saúl Hernández fijó una postura de rechazo ante las expresiones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre una supuesta deuda histórica de México con la figura de Hernán Cortés.

Ayuso defendió la Conquista de América durante el evento “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”, con frases que en México se interpretaron como apología del colonialismo.

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El músico mexicano Saúl Hernández critica las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el mestizaje durante su visita a México, como se ve en este montaje. (Caifanes / Isabel Díaz Ayuso: Instagram )

Hernández respondió calificando esas declaraciones como ideas “pende...” que, según él, ofenderían al propio Hernán Cortés.

En el escenario, Hernández dejó de lado las metáforas para pronunciarse directamente. La audiencia, a la que llama “la raza”, respondió con rechiflas y gritos cuando criticó “las declaraciones extrañas, pende... y muy ignorantes con las que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido” que atribuyó a Ayuso.

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“Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos; señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia”, zanjó.

La postura de Saúl Hernández tuvo eco en la prensa española, que reportó los señalamientos dirigidos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una figura que suele generar controversia.