Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Corona Capital 2026 anunció su edición de noviembre con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como cabezas de cartel para tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y la producción corre a cargo de Ocesa.

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¿Las fechas? 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 ¿La sede:? Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival tiene un diseño con la CDMX de fondo

Gorillaz abre el viernes con Mumford & Sons y James Blake

El viernes 20 encabeza Gorillaz, acompañado por Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.

Lista completa de viernes:

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El cartel oficial del Corona Capital 2026 revela a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como headliners para los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (IG: coronacapital)

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezlie

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofía Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Twenty One Pilots encabeza el sábado

El sábado 21 es para Twenty One Pilots, con The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother como actos secundarios destacados.

Lista completa sábado 21 de noviembre:

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Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezarán el Corona Capital 2026 . (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

Ms.Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Zella

The Strokes cierra el domingo con The XX y Lil Yachty

El domingo 22 cierra The Strokes, acompañados por The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt en formato in the round.

La jornada final también incluye a:

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Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

Boletos para el Corona Capital 2026

La venta oficial de entradas para el festival se realizará a través de Ticketmaster.

La fecha de venta será el 27 de mayo a las 14:00 horas; sin embargo, los clientes de Citibanamex podrán acceder a la preventa con anticipación con otros horarios.

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Beyond el 22 de mayo, Priority a el 25 de mayo (ambos a las 9:00) y Banamex el 26 de mayo a las 14:00.

Si bien los precios oficiales aún no se han anunciado, se pueden usar como referencia los costos de paquetes en 2025.

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Considerando la inflación y ajustes, estos podrían ser los precios para el Corona Capital 2026:

Abono General - 2 mil 200 pesos en la fase 1 o early aumentando hasta 5 mil 300 cada uno

Abono Comfort Pass - entre 4 mil 500 y 7 mil 900

Abono Citibanamex plus - 10 mil u 11 mil pesos

VIP / Club - más de 20 mil pesos mexicanos

Estos precios no consideran cargos, los interesados en asistir al festival deberán esperar a fuentes oficiales.

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