México

Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

El festival presenta su alineación para tres jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de 60 artistas que incluyen a James Blake, The Offspring, The XX, Lil Yachty y Mumford & Sons

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Ilustración plana y colorida del Corona Capital 2026 con logo central, tres escenarios con headliners Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y multitudes, fondo de CDMX con fuegos artificiales.
La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Corona Capital 2026 anunció su edición de noviembre con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como cabezas de cartel para tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y la producción corre a cargo de Ocesa.

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¿Las fechas? 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 ¿La sede:? Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival tiene un diseño con la CDMX de fondo

Gorillaz abre el viernes con Mumford &amp; Sons y James Blake

El viernes 20 encabeza Gorillaz, acompañado por Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.

Lista completa de viernes:

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Póster oficial del Corona Capital 2026 con un fondo azul cuadriculado y un rostro estilizado; lista de artistas en letras amarillas y blancas, fechas y logos de Ticketmaster y Ocesa
El cartel oficial del Corona Capital 2026 revela a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como headliners para los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (IG: coronacapital)
  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezlie
  • Chvrches
  • CMAT
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • Fcukers
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN
  • Model/Actriz
  • Olive Jones
  • Rip Magic
  • Thee Sinseers
  • Sofía Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Twenty One Pilots encabeza el sábado

El sábado 21 es para Twenty One Pilots, con The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother como actos secundarios destacados.

Lista completa sábado 21 de noviembre:

Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezarán el Corona Capital 2026 . (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)
Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots encabezarán el Corona Capital 2026 . (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)
  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce the Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • The Hellp
  • Jordana
  • Maisie Peters
  • Militarie Gun
  • Ms.Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Strawberry Guy
  • We Are Scientists
  • Zella

The Strokes cierra el domingo con The XX y Lil Yachty

El domingo 22 cierra The Strokes, acompañados por The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt en formato in the round.

La jornada final también incluye a:

  • Angine de Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky

Boletos para el Corona Capital 2026

La venta oficial de entradas para el festival se realizará a través de Ticketmaster.

La fecha de venta será el 27 de mayo a las 14:00 horas; sin embargo, los clientes de Citibanamex podrán acceder a la preventa con anticipación con otros horarios.

Beyond el 22 de mayo, Priority a el 25 de mayo (ambos a las 9:00) y Banamex el 26 de mayo a las 14:00.

Si bien los precios oficiales aún no se han anunciado, se pueden usar como referencia los costos de paquetes en 2025.

Considerando la inflación y ajustes, estos podrían ser los precios para el Corona Capital 2026:

  • Abono General - 2 mil 200 pesos en la fase 1 o early aumentando hasta 5 mil 300 cada uno
  • Abono Comfort Pass - entre 4 mil 500 y 7 mil 900
  • Abono Citibanamex plus - 10 mil u 11 mil pesos
  • VIP / Club - más de 20 mil pesos mexicanos

Estos precios no consideran cargos, los interesados en asistir al festival deberán esperar a fuentes oficiales.

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