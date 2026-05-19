Corona Capital 2026: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, los headliners de noviembre en la CDMX

El Corona Capital 2026 anunció su edición de noviembre con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como cabezas de cartel para tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
El festival se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y la producción corre a cargo de Ocesa.
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¿Las fechas? 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 ¿La sede:? Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival tiene un diseño con la CDMX de fondo
Gorillaz abre el viernes con Mumford & Sons y James Blake
El viernes 20 encabeza Gorillaz, acompañado por Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.
Lista completa de viernes:
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- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezlie
- Chvrches
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofía Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Twenty One Pilots encabeza el sábado
El sábado 21 es para Twenty One Pilots, con The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother como actos secundarios destacados.
Lista completa sábado 21 de noviembre:
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- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce the Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Ms.Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Zella
The Strokes cierra el domingo con The XX y Lil Yachty
El domingo 22 cierra The Strokes, acompañados por The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt en formato in the round.
La jornada final también incluye a:
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- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
Boletos para el Corona Capital 2026
La venta oficial de entradas para el festival se realizará a través de Ticketmaster.
La fecha de venta será el 27 de mayo a las 14:00 horas; sin embargo, los clientes de Citibanamex podrán acceder a la preventa con anticipación con otros horarios.
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Beyond el 22 de mayo, Priority a el 25 de mayo (ambos a las 9:00) y Banamex el 26 de mayo a las 14:00.
Si bien los precios oficiales aún no se han anunciado, se pueden usar como referencia los costos de paquetes en 2025.
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Considerando la inflación y ajustes, estos podrían ser los precios para el Corona Capital 2026:
- Abono General - 2 mil 200 pesos en la fase 1 o early aumentando hasta 5 mil 300 cada uno
- Abono Comfort Pass - entre 4 mil 500 y 7 mil 900
- Abono Citibanamex plus - 10 mil u 11 mil pesos
- VIP / Club - más de 20 mil pesos mexicanos
Estos precios no consideran cargos, los interesados en asistir al festival deberán esperar a fuentes oficiales.
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