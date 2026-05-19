Qué es el fenómeno del niño Godzilla y qué estados afectaría en México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno del Niño Godzilla es una variante extrema del fenómeno El Niño, caracterizada por un calentamiento oceánico inusualmente intenso en el Pacífico ecuatorial.

El término “Godzilla” se utiliza de forma coloquial para describir episodios de El Niño con incrementos de temperatura superficial superiores a 2.5 °C, lo que implica efectos más severos sobre el clima global.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que entremayo y julio de 2026predominarán condiciones neutras (55% de probabilidad), pero que El Niño podría activarse a partir de junio-agosto.

Cómo afecta El Niño Godzilla a México

El patrón general para México es: menos lluvia y más calor en el norte y centro, y lluvias intensas en el sur y costas del Pacífico.

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Sin embargo, organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaran que “Niño Godzilla” no es un término científico oficial; la denominación correcta es El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y su intensidad se clasifica como débil, moderada, fuerte o extraordinaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, los modelos climáticos pronostican la posible aparición de un evento El Niño de alta intensidad, lo que ha generado el uso popular del término “Niño Godzilla” en medios y redes, aunque las autoridades insisten en usar la nomenclatura científica y en mantener la vigilancia basada en datos satelitales y análisis meteorológicos rigurosos.

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Respecto a los estados de México que podrían verse afectados, los principales impactos se esperan en las entidades del sur y costa del Pacífico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reportes recientes, estos son los estados con mayor riesgo por lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves, debido a su orografía y la entrada de humedad:

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Guerrero

Oaxaca

Chiapas

También se prevé mayor actividad de huracanes en el Pacífico mexicano y, en menor medida, afectaciones en Jalisco y Sinaloa, principalmente relacionadas con tormentas intensas y posibles alteraciones en la agricultura y pesca.

Al mismo tiempo, otras regiones del país podrían enfrentar sequías o cambios en los patrones regulares de lluvias y temperaturas.

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Sequía y calor extremo (norte y noreste)

Los más expuestos a la falta de lluvias son:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas — el sur del estado podría enfrentar sequía hasta 2027, según el consultor hídrico Refugio Delgado, con afectaciones a las cuencas de los ríos Pánuco, Moctezuma y Tampaón

(Imagen Ilustrativa Infobae)

También se prevén efectos en el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí, con disminución de escurrimientos en ríos y presas.

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Lluvias intensas e inundaciones (sur y Pacífico)

El SMN y Protección Civil alertan sobre tres estados con mayor riesgo de lluvias extremas, deslaves e inundaciones:

Guerrero — saturación de suelos en zonas costeras

Oaxaca — afectaciones en carreteras por la orografía compleja

Chiapas — desbordamiento de ríos como principal amenaza

Puntos clave en El Niño Godzilla

El “Niño Godzilla” es una forma coloquial de referirse a un evento El Niño muy intenso, pero no es un término científico oficial.

Los estados de México con mayor riesgo ante este fenómeno en 2026 son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente por lluvias e inundaciones; Jalisco y Sinaloa también están bajo vigilancia.

El SMN y Conagua recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

De dónde surge el término de El Niño Godzilla

El término no es científico: lo acuñó el investigador de la NASA Bill Patzert para describir un El Niño de escala extraordinaria, comparable a los eventos históricos de 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

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La NOAA estima una probabilidad del 61-62% de que El Niño se forme entre junio y agosto de 2026, con posibilidades de alcanzar categoría fuerte o muy fuerte.

Algunos modelos lo proyectan como el más intenso en 140 años.

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