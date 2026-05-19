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Banda MS en la Plaza de Toros México: esto cuesta el boleto más barato y el más caro para “Somos MS”

El grupo sinaloense anuncia concierto masivo con amplia oferta de boletos y experiencias únicas en el emblemático recinto capitalino

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La Banda MS confirma su esperado concierto en la Plaza de Toros México para el 23 de mayo de 2026, como parte de la gira “Somos MS”
La Banda MS confirma su esperado concierto en la Plaza de Toros México para el 23 de mayo de 2026, como parte de la gira “Somos MS”

La Banda MS prepara su presentación en la Plaza de Toros México, un recinto emblemático ubicado en la Ciudad de México, para el próximo 23 de mayo de 2026. Se trata de uno de los espectáculos más esperados del regional mexicano, con la expectativa de reunir a miles de fanáticos para celebrar la gira “Somos MS”.

Para el concierto de la Banda MS en la Plaza de Toros México, el boleto más barato corresponde a la zona Grada General, con un costo de 600 pesos. La entrada más cara, en la exclusiva zona MS, tiene un precio de 4,560 pesos. El rango de precios permite distintas opciones para los asistentes, según presupuesto y preferencias de ubicación.

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La presentación se llevará a cabo el sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas y espera reunir a más de 40 mil personas en el recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

La venta de boletos ya está disponible a través de Superboletos, con una variedad de opciones para quienes buscan asegurar su acceso al evento.

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Banda MS
El costo de boletos para el evento de Banda MS en Ciudad de México varía desde 600 pesos en Grada General hasta 4,560 pesos en la exclusiva zona MS (Cuartoscuro)

Precios de boletos para Banda MS en la Plaza de Toros México

El listado oficial de costos por sección detalla las distintas alternativas para disfrutar el concierto. Los precios, de acuerdo con la zona elegida en la Monumental Plaza de Toros México, son los siguientes:

  • Zona MS — 4,560 pesos
  • Barrera — 3,960 pesos
  • 1er Tendido — 3,000 pesos
  • Palcos — 2,640 pesos
  • Personas con Discapacidad — 2,040 pesos
  • 2do Tendido — 2,040 pesos
  • Lumbreras — 1,080 pesos
  • Grada General — 600 pesos

La zona MS ofrece el asiento más cercano al escenario para quienes buscan una experiencia premium, mientras que la Grada General proporciona acceso con el costo más accesible para los seguidores.

La Plaza de Toros México ofrece más de 40 mil localidades y zonas para todos los gustos, como Barrera, Tendidos, Palcos y sección para Personas con Discapacidad (Efe)
La Plaza de Toros México ofrece más de 40 mil localidades y zonas para todos los gustos, como Barrera, Tendidos, Palcos y sección para Personas con Discapacidad (Efe)

Zonas y experiencias disponibles en el concierto de la Banda MS

La Plaza de Toros México se distingue por su capacidad y diversidad de zonas, cada una con características particulares para los asistentes. La zona MS asegura cercanía directa con el escenario, mientras que Barrera y los Tendidos otorgan vistas privilegiadas con precios intermedios.

Palcos y Lumbreras ofrecen comodidad, y la sección para Personas con Discapacidad está diseñada para garantizar accesibilidad y visibilidad. La Grada General es la opción idónea para quienes desean disfrutar el espectáculo con un presupuesto ajustado, ubicada en la parte superior del recinto.

El concierto de Banda MS recomienda usar transporte público, como Metrobús Ciudad de los Deportes y Metro San Antonio, para llegar con facilidad y evitar tráfico (Efe)
El concierto de Banda MS recomienda usar transporte público, como Metrobús Ciudad de los Deportes y Metro San Antonio, para llegar con facilidad y evitar tráfico (Efe)

Cómo llegar a la Plaza de Toros México

Para llegar a la Plaza de Toros México, la opción más práctica es el transporte público. Las alternativas más cercanas incluyen el Metrobús Ciudad de los Deportes de la Línea 1 y el Metro San Antonio de la Línea 7, ambos a pocos minutos caminando del recinto. Así, se facilita el ingreso y se evitan complicaciones con el tráfico y estacionamiento limitado.

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