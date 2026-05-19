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Moenia en el Palacio de los Deportes: “A estas alturas, si no nos planteamos retos, estaríamos nadando de muertito” | ENTREVISTA

La agrupación de synth-pop llegará por primera vez al “Domo de Cobre” el próximo 24 de septiembre como parte de su gira ‘Estamos Bien Tour’

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Retrato triple del grupo Moenia con un efecto de superposición en colores rojo y cian. Un hombre al centro usa gafas de sol; otros dos perfiles a los lados
La icónica banda de synth-pop Moenia se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes el 24 de septiembre, llevando su exitosa gira ‘Estamos Bien Tour’ a sus fans. (Moenia / Infobae Especial)

Moenia atraviesa uno de los momentos más significativos de su trayectoria. El grupo conformado por Alfonso Pichardo, Alex “Midi” y Jorge Soto confirmó que llegará por primera vez al Palacio de los Deportes el próximo 24 de septiembre de 2026 como parte de su gira Estamos Bien Tour, con la que promocionan su nuevo álbum Temporal.

Para la agrupación, el concierto representa un reto que apareció de manera inesperada después de décadas de carrera.

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Palacio de los Deportes, un reto necesario

En entrevista con Infobae México, Alfonso Pichardo confesó que nunca habían tenido como objetivo tocar en el llamado “Domo de Cobre”, pero decidieron asumir el desafío cuando surgió la propuesta: “Llega porque así tenía que ser”, explicó el vocalista.

“A estas alturas de nuestra carrera, si no nos planteamos retos de ese tipo, pues entonces ya estaríamos únicamente nadando de muertito”.

El cantante recordó que la gira comenzó en el Auditorio Nacional y posteriormente pasó por foros equivalentes en Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, dar el salto al Palacio implicó abandonar la comodidad de un formato ya conocido.

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“Nos emocionó el reto de decir: ‘Bueno, vamos a un nuevo foro más grande que no conocemos’”, añadió.

Tres músicos en el escenario, iluminados por luces de concierto. Uno canta al micrófono, otro toca un teclado y el tercero una keytar
Alfonso Pichardo, Alex "Midi" y Jorge Soto, integrantes de la banda de pop electrónico, se presentan en el Domo de Hierro, enfrentando un nuevo desafío en su carrera musical. (Moenia: Instagram)

‘Temporal’, un disco más humano y minimalista

Sobre el proceso creativo del nuevo álbum, Alex “Midi” explicó que la intención fue construir canciones más depuradas y menos saturadas de elementos electrónicos, pese a las infinitas herramientas tecnológicas que existen actualmente.

“No es un disco que se escucha con muchísimos elementos, sino que está lo que tiene que estar”, señaló el músico.

El integrante de Moenia destacó también que las letras buscaron una conexión más profunda con las emociones y experiencias humanas.

“Intentamos que las letras sean muy humanas, de la condición humana, y que te produzcan algo de piel chinita”, comentó.

Alfonso coincidió en que Temporal amplía las temáticas habituales de la banda. Aunque el público suele asociarlos con canciones de amor y desamor, afirmó que el álbum aborda historias personales y reflexiones distintas.

Moenia y la conexión con nuevas generaciones

Jorge Soto habló sobre la sorpresa que representó descubrir el alcance generacional de Moenia en festivales masivos como el Vive Latino.

“Lo peor que le podría pasar a un grupo es que nada más te vaya a ver la gente de tu generación”, comentó. “Afortunadamente, vemos familias enteras, gente muy joven, gente de cuarenta, de treinta, de veinte”.

El músico atribuyó esa permanencia a la naturaleza atemporal de sus letras y al vínculo emocional que generan sus canciones.

Moenia
Moenia promociona su nuevo disco, Temporal.

La industria musical cambió por completo

Durante la conversación, Alfonso Pichardo recordó con nostalgia la manera en que se lanzaban discos a finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando un álbum representaba un acontecimiento mediático completo.

“Tener un disco era un evento completo”, explicó. “Había glamour, conferencias de prensa enormes y conceptos alrededor del lanzamiento”.

Aunque reconoció que hoy la distribución digital facilita que la música llegue instantáneamente a cualquier parte del mundo, admitió que extraña el peso físico y emocional que tenía un disco en aquella época, motivo por el que la banda sigue apostando por formatos como el vinilo.

Detalles de su concierto

  • Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026.
  • Horario: 20:00 horas.
  • Sede: Palacio de los Deportes (Añil 667, Granjas México, Iztacalco, CDMX).

Precios de los boletos

Las entradas oficiales están disponibles a través del sistema oficial de Ticketmaster México. Los costos por sección (con cargos de servicio incluidos) son los siguientes:

  • Nivel A: $3,472 MXN
  • Nivel AA: $2,976 MXN
  • Nivel B: $2,480 MXN
  • Nivel C: $1,984 MXN
  • Nivel D: $1,488 MXN
  • Nivel DD: $1,240 MXN
  • Nivel E: $868 MXN
  • Nivel EE: $620 MXN

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